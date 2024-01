In arrivo il freddo a Firenze: quanto durerà?

- Pubblicità -

A Firenze è in arrivo il primo freddo con un sensibile abbassamento della temperatura percepita e gelate previste in pianura nei prossimi giorni. Ma durerà poco e non ci sarà il gelo record registrato in Europa orientale: in Toscana gli esperti meteo parlano di valori nella media del periodo. La sensazione di freddo in questi giorni è acuita dallo sbalzo termico, causato dal repentino passaggio da un clima mite (anomalo per l’inverno) a condizioni più fresche.

In arrivo il freddo a Firenze? Gelate in pianura

Secondo le previsioni del Lamma, mercoledì 10 gennaio in Toscana il cielo sarà nuvoloso e ancora un po’ ventoso con temperature massime leggermente inferiori alle medie. Nel corso della giornata di giovedì 11 ci saranno schiarite, mentre venerdì e sabato saranno due classiche giornate invernali: sole, ma con un clima un po’ più freddo e gelate mattutine nei fondovalle dell’interno (la minima prevista a Firenze è tra i -2 e i -3 gradi). Di contro i valori massimi toccheranno i 10-12 gradi. Insomma a Firenze arriva il freddo, ma le temperature saranno in linea con quelle che normalmente vengono registrate a gennaio.

Quando passerà il freddo?

Stando alle previsioni di medio-periodo, che andranno confermate nei prossimi giorni, a Firenze e in Toscana qualcosa inizierà a cambiare già dalla giornata di domenica 14 gennaio 2024 con l’afflusso di aria più mite e a tratti umida, portando la colonnina di mercurio sopra le medie del periodo. Inoltre da venerdì 19 gennaio è in vista il rimontare di una nuova perturbazione sulla Toscana.

In Toscana l’autunno più caldo degli ultimi 70 anni

Nonostante l’arrivo del primo freddo, a Firenze anche per questo primo periodo invernale si sta delineando un clima più caldo del solito. In Toscana lo scorso autunno, secondo il Report climatico del Lamma, è stato il più caldo degli ultimi 70 anni. Una nuova stagione da record che ha visto un’anomalia di 2,1° in più rispetto al periodo che va dal 1991 al 2020. Al terzo settembre più caldo dal 1955 (+2,1 °), è seguito l’ottobre più caldo di sempre, con una anomalia di ben +3.4°, e un mese di novembre leggermente più caldo del normale (+0.8 °). Sul fronte delle piogge settembre è stato più secco della media (-66%), mentre le precipitazioni sono state sopra la norma a ottobre (+24%) e novembre (+21%), quando si sono registrati anche fenomeni estremi come l’alluvione a Campi Bisenzio.