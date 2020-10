La nuova giunta regionale toscana: gli assessori di Giani, i nomi

7 assessori e nessuna delega, mentre manca ancora un nome all’appello nella nuova giunta regionale toscana targata Giani: il nuovo presidente della Regione ha annunciato (parte) dei membri della sua squadra nella prima seduta del Consiglio, indicando anche 3 consiglieri delegati. L’ottavo componente della giunta sarà annunciato entro la prossima seduta del “parlamentino” del Palazzo del Pegaso prevista per mercoledì 21 ottobre 2020.

La giunta regionale toscana: chi sono gli assessori scelti da Giani

Quattro donne e tre uomini, di cui 6 sono new entry rispetto alla precedente giunta Rossi, ecco i nomi comunicati da Eugenio Giani, ma senza indicare al momento le deleghe e gli assessorati di competenza:

55 anni, ex presidente della Provincia di Lucca

51 anni, eletto a Siena, in passato è stato presidente della Provincia di Siena

70 anni, pratese è stato assessore nella giunta Rossi (turismo e commercio)

47 anni, eletto a Grosseto, è stato presidente della Provincia di Grosseto

45 anni, eletta nel collegio di Firenze 4, già consigliera regionale

32 anni, eletta a Pisa, già consigliera regionale

47 anni, ex consigliera regionale, in passato è stata assessore comunale a Fiesole (Firenze)

I tre consiglieri delegati, che si occuperanno di tematiche specifiche, saranno Gianni Anselmi, Giacomo Bugliani e Iacopo Melio. La nuova seduta del Consiglio regionale potrà essere seguita anche in streaming sul sito ufficiale dell’istituzione.

Il nuovo presidente del Consiglio regionale toscano

Mentre si attende la giunta al gran completo, il consiglio regionale toscano ha eletto come suo presidente Antonio Mazzeo del PD, con 36 voti favorevoli, mentre i vicepresidenti per questa nuova consiliatura saranno Stefano Scaramelli di Italia Viva e Marco Casucci della Lega e i consiglieri segretari Federica Fratoni (Pd) e Diego Petrucci di Fratelli d’Italia.

Regione Toscana: Giani punta sulla “giunta large”

Al momento la legge regionale prevede che la giunta in Toscana sia formata da 8 assessori: Eugenio Giani ha annunciato la volontà di voler cambiare queste regole, con un’iniziativa di legge, portando a 9 il numero dei componenti, così come consentito dalle norme nazionali, e introducendo figura del Sottosegretario alla presidenza della Regione Toscana come già fatto in Emilia Romagna.