Come ottenere il green pass illimitato: terza dose e guarigione

Dalla settimana del 7 febbraio cambiano (di nuovo) le regole sulla durata del super green pass, che diventerà illimitato per chi ha fatto la terza dose, mentre per chi deve ottenere quello da guarigione le norme cambieranno da caso a caso, come spieghiamo qui sotto. Le novità saranno introdotte dal nuovo decreto Covid, che il governo sta definendo nei dettagli in queste ore.

Ecco le risposte ai dubbi più comuni: per chi il green pass è illimitato, come ottenere e scaricare il certificato, come funziona per i guariti che sono senza vaccino anti-Covid.

Green pass illimitato per chi ha fatto la terza dose

La durata del super green pass (detto anche “rafforzato“) aumenta per chi ha fatto la terza dose: secondo le nuove regole sarà possibile ottenere quello illimitato con il richiamo booster. Le norme, se il cronoprogramma di approvazione del nuove decreto legge Covid saranno rispettate, entreranno in vigore tra lunedì 7 e martedì 8 febbraio.

Ma quanto dura invece il green pass con due dosi? 6 mesi, se non si è guariti dal Covid (qui sotto i casi particolari).

Bisogna scaricare il certificato di nuovo?

Non sarà necessario scaricare di nuovo il green pass già ottenuto con la terza dose, ma la durata sarà aggiornata automaticamente passando dagli attuali 6 mesi di validità a quella illimitata. Quindi i Qr code già scaricati sul cellulare resteranno attivi, senza scadenza.

Nel caso ci si sottoponga ora alla terza dose, il nuovo green pass (che sostituisce quello rilasciato per le prime due somministrazioni) arriva dalla piattaforma DGC nel giro di 24-48 ore, qui spieghiamo cosa fare se non si riceve.

Come ricevere il green pass illimitato: due dosi e guarigione

Non tutti i guariti dal Covid potranno ottenere il green pass illimitato dopo aver ricevuto il certificato di guarigione. Nella bozza del testo del decreto legge, ora al vaglio dei tecnici, viene specificato anche questo caso specifico.

Il green pass con una durata illimitata viene previsto per chi ha fatto due dosi di vaccino anti-Covid e, in seguito, è diventato positivo (ovviamente il certificato arriva dopo la guarigione). In sostanza il decorso della malattia dopo il ciclo primario di vaccinazione viene considerato come una terza dose.

I guariti senza vaccino possono avere il green pass illimitato?

Ma quanto dura il super green pass per i guariti dal Covid, che però non sono vaccinati con alcuna dose o per chi ha fatto soltanto la prima dose? Questi casi specifici sono al centro della discussione all’interno del governo. Al momento il testo (non definitivo) del decreto legge prevede che chi è senza vaccino (o chi ha una sola dose) ed è risultato positivo al Covid abbia un green pass limitato a 6 mesi, dopo la guarigione dal Covid.

Il periodo viene calcolato dal primo tampone positivo. 6 mesi di validità anche per chi ha avuto il Covid e poi in seguito ha fatto prima e seconda dose: in questo caso per avere il green pass illimitato servirà anche la terza somministrazione.

Vaccino, seconda terza dose, guarigione: per chi il green pass è illimitato

Ecco quindi in sintesi le novità allo studio del governo, con il decreto legge atteso in Gazzetta Ufficiale nella settimana del 7 febbraio:

terza dose – green pass illimitato

– green pass illimitato due dosi e , in seguito, guarigione dal Covid – durata illimitata

, in seguito, – durata illimitata Due dosi – durata del certificato verde di 6 mesi

– durata del certificato verde di 6 mesi Guarigione dal Covid , precedente alle due dosi di vaccino – validità di 6 mesi

, precedente alle – validità di 6 mesi Una dose e guarigione dal Covid – 6 mesi

– 6 mesi Guariti non vaccinati – il green pass vale 6 mesi

Come detto queste tempistiche andranno confermate con il testo definitivo del nuovo decreto legge, che il governo si appresta a concludere durante il fine settima.