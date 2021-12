Terza dose, cosa fare se non arriva il Green Pass

Ci si presenta puntuali all’appuntamento per la terza dose di vaccino anti Covid 19 ma cosa bisogna fare se non arriva il Green Pass? Se lo stanno domandando tutti quelli che all’indomani dell’iniezione della terza dose di vaccino, la cosiddetta “booster”, non hanno ricevuto l’indispensabile carta verde.

Sì, perché sembra strano, ma a qualcuno è capitato di non ricevere entro le canoniche 48 ore dalla somministrazione del vaccino anti-Covid via email o sms il codice grazie al quale scaricare la certificazione verde, alias Green Pass. In condizioni normali infatti, le nuove certificazioni per “terza dose” (anche dette dose “booster” o “richiamo”) vengono infatti emesse entro 2 giorni dalla vaccinazione e hanno validità per 9 mesi dalla data della somministrazione. Ma può capire che, talvolta, qualcosa non funzioni alla perfezione.

Cosa fare se non si riceve il Green Pass dopo la terza dose

E allora cosa fare? Prima di disperare, la prima cosa da fare è consultare il sito del Governo con tutte le istruzioni del Green Pass, la certificazione nata su proposta della Commissione europea per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell’Unione europea durante la pandemia di COVID-19. Consultando il sito, e in particolare la sezione FAQ, si scoprirà che probabilmente non si è gli unici a non aver ancora ricevuto la proprio carta verde dopo la terza dose di vaccino.

Ed è proprio tra le FAQ che si scopre la procedura da mettere in atto. Perché, è bene ricordarlo, per ogni dose di vaccino effettuata viene rilasciato un nuovo Green Pass e la vecchia certificazione perde automaticamente di validità.

Terza dose, come scaricare il nuovo Green Pass

Chi non l’ha ricevuta dunque può compilare il form online con il codice fiscale e il numero di tessera sanitaria che permette di recuperare il codice che consente di scaricare il proprio nuovo Green Pass.