Green pass: c’è l’obbligo per l’accesso degli utenti negli uffici pubblici?

Per accedere agli uffici pubblici gli utenti hanno l’obbligo di avere il green pass, come succede per i lavoratori della pubblica amministrazione, oppure non serve? Le FAQ del governo chiariscono anche questo punto, dopo l’entrata in vigore delle nuove regole sulle certificazione verde lo scorso 15 ottobre. Ecco cosa viene previsto per l’accesso degli utenti agli sportelli pubblici, dall’anagrafe all’Agenzia delle Entrate, dall’Inps agli uffici postali.

Green pass: cosa è cambiato dal 15 ottobre negli uffici pubblici

Dallo scorso 15 ottobre nella pubblica amministrazione, come negli uffici privati e negli altri settori, è entrato in vigore l’obbligo per tutti i lavoratori di avere certificazione verde al momento dell’entrata nel luogo della propria occupazione. Per l’accesso di consulenti, tecnici e privati che devono svolgere un lavoro o un’attività formativa negli uffici pubblici è richiesto il green pass, diverse invece le regole per i semplici utenti.

Pure i titolari di cariche elettive, come ad esempio sindaci, presidenti di Regione, assessori, consiglieri comunali e regionali, devono avere il green pass per entrare nel luogo dove svolgono la loro funzione pubblica.

Controllo green pass nella pubblica amministrazione: Dpcm e linee guida

Il controllo spetta al datore di lavoro, quindi nel caso della pubblica amministrazione al singolo ente, che individua i responsabili della verifica e le modalità di svolgimento. Le linee guida del governo e il Dpcm specificano che gli accertamenti possono essere fatti anche a campione su un minimo del 20% del personale e, quando possibile, al momento dell’entrata sui luoghi di lavoro.

Oltre all’app verifica C19 sono in via di definizione piattaforme online per la PA che consentiranno il controllo in automatico del green pass, come succede nelle scuole.

Gli utenti per accedere agli uffici pubblici e in quelli postali hanno l’obbligo di green pass?

Le linee guida del governo sono chiare su questo punto. L’unica categoria che non deve avere il green pass per l’accesso agli uffici pubblici, o per altri servizi come gli uffici postali, è quella degli utenti. Le FAQ pubblicate sul sito del Ministero della Funzione Pubblica specificano che la certificazione verde non è richiesta a tutti coloro che “si recano in un ufficio pubblico per l’erogazione del servizio che l’amministrazione è tenuta a prestare”.

Queste regole sul green pass non fanno decadere le misure anti-contagio. Negli uffici pubblici, come negli altri luoghi al chiuso, resta l’obbligo di indossare la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza di un metro.

I clienti dei negozi: chi va dal parrucchiere o dall’estetista deve avere il green pass?

Allo stesso modo degli uffici pubblici, in altri luoghi privati i clienti possono accedere senza il green pass: ad esempio per entrare nei negozi e nei centri commerciali, per andare al supermercato, per chi va da parrucchieri o estetisti. Per gli utenti non c’è l’obbligo, per lavoratori sì. La certificazione viene invece richiesta alla clientela di quelle attività dove era già obbligatoria, come palestre e ristoranti al chiuso, cinema, teatri, luoghi di spettacolo e di cultura, a cui si sono aggiunte di recente anche le discoteche.