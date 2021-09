Il 26 settembre torna ‘Corri la Vita’: niente corsa, ma iniziative sport e cultura

Domenica 26 settembre torna a Firenze ‘Corri la Vita’ (2021): sarà Lorenzo Zazzeri, nuotatore fiorentino vincitore della medaglia d’argento nella staffetta 4X100 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo, a dare il via alla 19/a edizione.

Corri la vita: causa covid, niente corsa, ma iniziative sport e cultura

Causa Covid non ci sarà la tradizionale corsa, però verranno fatte diverse attività che abbracciano sport, cultura e solidarietà. Il tutto per promuovere fondi per progetti dedicati alla prevenzione e cura del tumore al seno: madrina d’eccezione sarà l’attrice e comica Angela Finocchiaro. Lo start simbolico della manifestazione sarà alle ore 10, alla presenza di Zazzeri, del presidente dell’associazione Bona Frescobaldi, del presidente della Regione Eugenio Giani e del sindaco di Firenze Dario Nardella.

Il programma

La mattina sarà dedicata all’attività fisica: dopo il riscaldamento in streaming con gli insegnanti della palestra Wellness Firenze Marathon sarà dato lo start ufficiale dell’edizione 2021. La manifestazione permetterà poi di visitare gratuitamente, con prenotazione obbligatoria, più di 120 mete culturali selezionate in tutta la Toscana semplicemente indossando la maglia ufficiale di ‘Corri la Vita‘, firmata da Salvatore Ferragamo e quest’anno ‘rosso Toscana’. Il testimonial grafico di quest’anno è lo stadio Artemio Franchi di Firenze. Per l’edizione 2021 sono già state vendute 16mila maglie. Tra i testimonial, che hanno indossato la maglia, Sabrina Ferilli, Loredana Bertè, Giorgio Minisini, Nunzia De Girolamo, Chiara Valerio, Francesca Fialdini e Emma Dante.

Come seguire Corri la Vita 2021

Grazie a Toscana Tv, che dedicherà l’intera giornata alla manifestazione, sarà possibile restare connessi con i protagonisti: in programma anche le dirette social sui canali ufficiali dell’evento, Facebook su Instagram (ore 10, 11, 15.45, 17.30). Le dirette saranno condotte da Eva Edili di Lady Radio insieme ai membri del comitato organizzatore e tanti ospiti.