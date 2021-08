Corri la vita 2021, tutte le info su magliette e iscrizioni

Torna anche quest’anno l’appuntamento con Corri la vita 2021, la gara podistica di beneficienza che conta ormai migliaia di sostenitori, ecco tutte le informazioni sulle iscrizioni e su dove trovare le magliette.

La prima cosa da sottolineare è che quest’anno, come l’anno scorso, sarà un’edizione speciale di Corri la Vita. Innanzitutto perché nel 2021 (come nel 2020), non ci sarà una vera e propria gara – e di conseguenza non ci saranno delle vere “iscrizioni” – ma ci si darà appuntamento per fare tutti insieme dello sport individuale, in sicurezza, nel pieno rispetto delle regole anticontagio e – ovviamente – indossando le magliette ufficiali della kermesse. Tutti i partecipanti saranno uniti, seppur a distanza, per sostenere la battaglia che anima fin dal primo giorno gli organizzatori della manifestazione – arrivata alla 19esima edizione – ovvero sostenere la ricerca e la cura dei tumori al seno.

Torna Corri la Vita 2021 a Firenze: la data e i dettagli

L’altra particolarità dell’edizione 2021 di Corri la Vita è la diffusione capillare, che quest’anno coinvolgerà tutta la Toscana. Appuntamento dunque domenica 26 settembre, con una giornata che partirà la mattina con con i testimonial di Corri la vita (quest’anno tra gli altri c’è Loredana Bertè, Sabrina Ferilli e il campione di nuoto sincronizzato Giorgio Minisini) che si collegheranno nell’arco della intera giornata con dirette TV e social attraverso i canali ufficiali Facebook e Instagram della manifestazione.

La mattina sarà dedicata all’attività fisica: dopo il riscaldamento in streaming con gli insegnanti della palestra Wellness Firenze Marathon, sarà dato lo start ufficiale dell’edizione 2021. Per tutta la giornata poi spazio alla cultura in tutta la Toscana, grazie alla collaborazione con l’Associazione Città Nascosta, Corri la Vita 2021 dà infatti la possibilità di visitare gratuitamente – nel pieno rispetto delle necessarie misure di sicurezza – oltre 100 mete culturali in tutta la regione Toscana indossando la maglietta ufficiale.

Dove (e quando) trovare le magliette ufficiali di Corri la Vita 2021

Ma dove si trovano le magliette ufficiali di Corri la Vita 2021? Grazie ad un accordo con Unicoop, che sostiene la manifestazione, a partire dal 20 agosto le t-shirt, che quest’anno sono di un brillante “rosso toscana” sono disponibili nel punto vendita temporaneo Coop.Fi di Ponte a Greve, allestito dopo l’incendio che ha colpito il centro commerciale con una donazione a partire da 10 euro che andrà interamente a sostegno della manifestazione.

A partire dal 1° settembre 2021 invece, le magliette ufficiali saranno a disposizione di chi farà una donazione di almeno 10 euro nei seguenti luoghi: