Il Meyer Health Campus: ecco il nuovo gioiello di Firenze

Sono passati due anni e mezzo. E’ però arrivato il momento dell’inaugurazione del Meyer Health Campus, che si trova a Firenze: si tratta di una struttura di 5mila metri quadri, immersa in un parco di quasi tre ettari. Ospiterà un centro per la formazione in ambito pediatrico, l’aggiornamento continuo del personale, la simulazione in pediatria e le attività didattiche delle Scuole di Specializzazione di area medica dell’Ateneo fiorentino che hanno sede presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer. La struttura si trova vicinissima al Meyer.

Le istituzioni all’inaugurazione del Meyer Health Campus

Tante le istituzioni presenti all’inaugurazione del Meyer Health Campus. Su tutti il ministro della Salute Roberto Speranza. Erano presenti anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessore all’educazione e welfare del Comune di Firenze Sara Funaro. E ancora il cardinale, arcivescovo di Firenze Giuseppe Betori, il rettore dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci e, naturalmente, il direttore generale del Meyer Alberto Zanobini. La nuova struttura è composta da due grandi auditorium (per un totale di 273 posti) e sette aule (da 228 posti). A disposizione degli utenti, anche una sala lettura/biblioteca da 24 posti.

Tra le caratteristiche del Meyer Health Campus la didattica universitaria

Uno dei punti di forza del Meyer Health Campus la didattica universitaria. Sui banchi troveranno spazio gli studenti dei corsi di laurea triennale, magistrale, a ciclo unico e dei master e dei corsi di perfezionamento delle professioni mediche e sanitarie. Momenti di ricerca e studio ma anche di aggregazione, ecco l’obiettivo del campus. Oltre agli studenti il Meyer Health Campus darà la possibilità di corsi di formazione Ecm per i professionisti dell’ospedale, in modo da assolvere l’obbligo formativo previsto per i sanitari.

La ciliegina sulla torta: il Centro di simulazione pediatrica Meyer

Uno degli aspetti più innovativi è il Centro di simulazione Meyer: si tratta di un centro all’avanguardia dedicato all’innovazione nell’ambito dell’assistenza sanitaria che unisce formazione (qui il link), crescita professionale, attenzione al fattore umano, ricerca, tecnologia al servizio di un nuovo modello di cure pediatriche. All’interno del Meyer Health Campus è presente uno spazio che riproduce una cameretta per bambini, dedicato alla formazione di genitori e caregiver, che in un ambiente familiare imparano ad assistere i loro bambini fragili con patologie complesse. Il campus è ben collegato dalla tramvia, con la linea verso Careggi (e circa 10 minuti a piedi): qui il dettaglio della linea.