In Toscana gratis su bus e tramvia, se si passa la carta Visa

Per 11 giorni, in Toscana, se a bordo dei bus di Autolinee Toscane e della tramvia di Firenze si passerà la carta Visa di fronte al lettore, si viaggerà gratis: il costo dei biglietti sarà azzerato. Dal 20 al 30 settembre 2024, in occasione della Settimana europea della mobilità, torna la campagna “Free Ride“. In più si potrà partecipare anche a un concorso e vincere un viaggio negli Stati Uniti per assistere al Super Bowl.

Biglietti dei bus e della tramvia gratis: come funziona la campagna “Free Ride” di Autolinee Toscane e Visa

Il funzionamento ricalcherà la campagna lanciata la scorsa primavera per promuovere i pagamenti contactless per acquistare i titoli di viaggio. Durante le date dell’iniziativa “Free Ride” basterà avvicinare la carta di credito, di debito o prepagata del circuito Visa al lettore presente a bordo degli autobus urbani e dei pullman extraurbani di Autolinee Toscane o sulla tramvia di Firenze, per viaggiare gratis: dopo il “tap”, il costo dei biglietti sarà stornato. Si potranno usare anche carte caricate su smartphone o smartwatch. Per le linee extraurbane, come solito, bisognerà avvicinare la carta all’apparecchio alla salita e alla discesa, per permettere al sistema di calcolare la tariffa chilometrica, mentre sui bus urbani e sul tram basta fare tap ogni volta che si sale su nuovo mezzo.

Sono accettate anche carte Mastercard e American Express, ma in questi casi non è possibile usufruire della promozione, perché promossa solo da Visa. Per controllare che tutto sia andato per il verso giusto è possibile accedere al sito internet dedicato emv.at-bus.it, inserire i dati della propria carta e controllare la ricevuta della transazione, che dovrà essere pari a 0,00 euro. L’iniziativa, lo ricordiamo, è valida da venerdì 20 settembre fino alle ore 23.59 di lunedì 30 settembre 2024.

Il concorso per volare al Super Bowl

Nel giro di cinque mesi dall’attivazione del pagamento contactless con carta sugli autobus di Autolinee Toscane, sono stati oltre 3,5 milioni i tap effettuatti. “Siamo la prima e finora unica regione dove ovunque e su qualsiasi bus si può salire e fare il biglietto con la carta di pagamento. Questo sistema è stato accolto e apprezzato da migliaia di toscani e di visitatori della Toscana”, ha commentato Andrea Buonomini, direttore commerciale, marketing e tecnologie di Autolinee Toscane durante la presentazione ufficiale della campagna “Free Ride” insieme a Visa.

Accanto ai biglietti gratis, sempre dal 20 al 30 settembre, chi passerà la carta Visa a bordo di bus e tramvia parteciperà al concorso che mette in palio un viaggio da 5 giorni per assistere al Super Bowl LIX, la finale del campionato americano di football che sarà ospitata il 9 febbraio 2025 a New Orleans, in Louisiana. Quest’anno durante l’intervallo si esibirà il rapper Kendrick Lamar, vincitore di 17 Grammy e di un premio Pulitzer. Sarà necessario compilare il form online con i propri dati e scrivere un messaggio rispondendo alla domanda: “Se bastasse un tap per viaggiare dove vuoi in Toscana e in compagnia di chi vuoi, dove andresti e con chi? Raccontaci il tuo viaggio dei sogni”.