L’avatar di Publiacqua: Noa, un’assistente virtuale per gli utenti

Dà informazioni sulle pratiche commerciali e contrattuali, mette a disposizione i moduli da compilare, consiglia quale ufficio contattare e fornisce i dettagli sui cantieri in corso. Il lavoro è quello di un addetto alle relazioni con il pubblico, ma in questo caso non siamo davanti una persona in carne e ossa, bensì alla simulazione grafica delle fattezze umane. Nel totem dell’ufficio al pubblico di Publiacqua a Firenze in via Accolti debutta Noa: è l’avatar scelto dalla società per fornire informazioni sul servizio idrico grazie alla “versione digitale” di una persona, un’assistente virtuale gestito da una piattaforma di intelligenza artificiale.

Come chiedere l’aiuto di Noa, l’assistente virtuale di Publiacqua

Un modo per risolvere in modo veloce e senza code le pratiche più semplici, grazie a questa tecnologia innovativa. Nel mese di settembre poi sarà sperimentato l’impiego di Noa dopo l’orario di chiusura dello sportello fisico di via Benedetto Accolti 23/A, fino alle ore 18.00. L’assistente virtuale di Publiacqua non sarà solo “ingabbiata” in un totem. È già possibile chiedere il suo aiuto anche sui principali canali social dell’azienda: pagina Facebook, canale Telegram (ricercando Publiacqua_AssitenteDigitale) e su Whatsapp (339-9908222 ) e in futuro arriverà anche anche sul sito aziendale.

Un aiuto che, tra l‘altro, proprio sul totem e sul sito non avrà l’aspetto di una chat testuale ma quello di un avatar che potrà prendere empaticamente per mano il cittadino/utente fornendo le informazioni necessarie all’espletamento di pratiche più o meno complesse.

Gli sviluppi futuri, grazie all’intelligenza artificiale

“Con lo sviluppo della nuova assistente digitale, Publiacqua si avvicina ulteriormente agli utenti garantendo la possibilità di accedere facilmente alle informazioni sulle pratiche commerciali – dice Nicola Perini, presidente della società – Un primo passo, il prossimo sarà consentire la possibilità di effettuare comodamente tutte le pratiche a distanza mantenendo, per tutti coloro che invece preferiscono il contatto con un operatore, i canali attualmente disponibili, gli uffici al pubblico, il call center ma anche la possibilità di parlare con un operatore tramite videochiamata al computer, tablet o smartphone. Ridurre la burocrazia e la distanza con i nostri utenti: obiettivi reali su cui muoviamo passi concreti”.

Il nome Noa deriva da una radice che significa movimento ed è stato scelto attraverso un contest aziendale a cui ha partecipato buona parte dei dipendenti della sceltà. Il punto di forza di questa tecnologia è la capacità di “imparare” e di poter acquisire nuove nozioni. A breve Noa sarà in grado di accompagnare l’utente dall’inizio alla fine di una pratica commerciale, anche in più lingue.