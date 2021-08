Lavori all’acquedotto di Firenze, Prato e Pistoia: le regole per quando manca l’acqua

Dalla serata di lunedì 9 agosto scattano i lavori all’acquedotto che rifornisce Firenze, Prato e Pistoia, con disagi principalmente nella giornata seguente (10 agosto) come abbassamenti di pressione e mancanza d’acqua. I cantieri interessano un’importante tubatura in viale Lavagnini, che collega l’impianto di potabilizzazione dell’Anconella alla rete di tutta la piana. Publiacqua ha diffuso i consigli da seguire quando manca l’acqua, mentre il Comune di Firenze ha emesso un’ordinanza con le regole da seguire nei giorni dei lavori all’acquedotto.

L’ordinanza del Comune di Firenze

In occasione degli interventi i rubinetti saranno a secco in molte zone (in questo articolo indichiamo dove e quando è prevista la mancanza d’acqua a Firenze). L’interruzione dell’apporto della super-conduttura soprannominata “Autostrada dell’acqua” provocherà inevitabilmente abbassamenti di pressione e per questo il sindaco di Firenze ha emesso un’ordinanza in modo da contenere la domanda di risorse idriche. Dal 9 all’11 agosto il provvedimento vieta di usare, su tutto il territorio comunale, l’acqua potabile che arriva dall’acquedotto pubblico per impieghi diversi da quelli igienico-domestici. Chi non rispetta le regole rischia una multa da 100 a 500 euro.

Lavori all’acquedotto di Firenze, Prato e Pistoia: i consigli di Publiacqua per non restare senza acqua

Sulla stessa linea le comunicazioni sui social di Publiacqua che invita, nei giorni dei lavori all’acquedotto di Firenze (9-10-11 agosto), a non utilizzare l’acqua in modo improprio, evitando di annaffiare giardini, orti, piante, oppure di lavare la macchina, riempire piscine e via dicendo. Per non rischiare di restare a secco, soprattutto ai piani superiori degli edifici, la società di gestione delle rete idrica consiglia, prima delle ore 21.00 di lunedì 9 agosto, di accumulare l’acqua necessaria per il giorno successivo, facendo scorte per la cucina e il bagno riempiendo pentole, bottiglie e secchi.

Quando manca l’acqua è sconsigliato usare elettrodomestici come lavastoviglie e lavatrici, perché gli abbassamenti di pressione e l’interruzione del servizio idrico possono danneggiare gli apparecchi. Inoltre nel momento in cui il servizio sarà riattivato dal rubinetto l’acqua potrebbe uscire acqua torbida. Informazioni sul sito di Publiacqua. Per le segnalazioni si può chiamare il numero verde 800314314, attivo 24 ore su 24.