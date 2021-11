Lavori di Publiacqua in viale Redi, nel weekend possibili disagi

Sarà un weekend intenso dal punto di vista del traffico per chi deve percorrere viale Redi a Firenze. Inizieranno infatti alle 21 di domani, venerdì 12 novembre, e andranno avanti per tutto il fine settimana i lavori di Publiacqua nel viale, una delle principali arterie della città. L’intervento consiste nella realizzazione di un nuovo allaccio alla rete fognaria e comporta la chiusura delle due corsie del viale lato San Jacopino tra via Catalani e via Landini. La circolazione sarà traslata sulla semicarreggiata lato ferrovia con l’utilizzo di una corsia per senso di marcia. Prevista anche la chiusura di via Landino e via Catalani lato viale Redi.

Termine lavori su Viale Redi

I problemi di traffico dovrebbero essere soltanto nel weekend dal momento che Publiacqua fa sapere di voler terminare i lavori (e quindi ripristinare la normale viabilità) alle ore 5 di lunedì 15 novembre. Itinerari alternativi: per i veicoli provenienti da viale Redi lato Novoli e diretti in via Catalani/via Landini da viale Redi-via Cassia; per i veicoli provenienti da viale Belfiore e diretti in via Catalani/via Landini da via Benedetto Marcello-via Cimarosa-piazza San Jacopino-via del Ponte all’Asse-viale Redi-via Cassia.