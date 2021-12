Lavori ai tombini, possibili code tra Porta a Prato e Fortezza

Un weekend di lavori a Firenze: è stato programmato infatti nel fine settimana un intervento di ripristino – Palazzo Vecchio specifica che non è rinviabile – su tre tombini in viale Fratelli Rosselli, per la precisione nel sottopasso di collegamento con viale Strozzi, tra Porta a Prato e la Fortezza.

Attenzione al traffico in zona Porta al Prato – Fortezza

I provvedimenti di circolazione scatteranno alle 21 di venerdì 10 dicembre e interesseranno la corsia centrale da via Alamanni al primo tratto di viale Strozzi compreso il sottopasso: previsto un restringimento di carreggiata con due corsie residue per la circolazione. Aspetto che, nonostante l’orario, potrebbe creare qualche problema di traffico.

Al lavoro vero e proprio seguirà un lasso di tempo necessario per la ‘maturazione’ del materiale. I provvedimenti saranno in vigore fino alle ore 6 di domenica 12 dicembre.

L’altro intervento in viale Belfiore

Non è l’unico intervento sui tombini. Con la stessa modalità infatti sarà effettuato un altro intervento sui tombini di viale Belfiore, altezza via Guido Monaco. Anche in questo caso sono previsti restringimenti di carreggiata dalle 21 di venerdì 7 alle 6 di lunedì 10 gennaio.