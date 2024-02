Lavori tramvia: linea 1 interrotta di notte per circa un mese

- Pubblicità -

Per circa un mese, in orario notturno, la linea 1 della tramvia di Firenze sarà interrotta tra le fermate Fortezza e Strozzi Fallaci, in modo da permettere ai tecnici di “allacciare” l’alimentazione del nuovo tratto per cui sono in corso i lavori. Le operazioni serviranno in particolare a collegare la linea elettrica già in funzione per la T1 a quella della variante al centro storico, ossia il tracciato che prosegue lungo viale Lavagnini per poi arrivare in piazza della Libertà e in San Marco.

Quando sarà interrotta la linea 1 della tramvia di Firenze per lavori alla linea elettrica

L’impatto di questi lavori sulla circolazione dei veicoli sarà limitato, ma per consentire gli interventi verrà interrotta l’alimentazione della linea 1 tramvia in un tratto limitato. Da lunedì 4 marzo 2024, dal lunedì al giovedì, dalle ore 23 in poi i convogli della linea 1 non circoleranno tra le fermate “Fortezza” e “Strozzi Fallaci” e saranno sostituiti da un bus navetta. Il servizio sarà regolare invece tra “Villa Costanza” e “Fortezza” e tra “Strozzi Fallaci” e “Careggi”. I convogli torneranno a percorrere i binari tra le due fermate al mattino, con la ripresa del servizio. Queste modifiche alla circolazione rimarranno in vigore per circa un mese, ma come detto non interesseranno il weekend, quando la tramvia è in servizio fino alle 2 di notte. Informazioni e aggiornamenti sul sito www.gestramvia.it.

I lavori sulla linea elettrica: primi test con i tram ad aprile

“Si tratta di un passaggio fondamentale per il completamento della linea Fortezza-Libertà-San Marco – commenta l’assessore alla Mobilità del Comune di Firenze Stefano Giorgetti –. Dopo i binari, infatti, adesso saranno collegate anche le linee di alimentazione in attesa dell’avvio delle prime prove del tram nel tratto fino a Libertà in programma ad aprile”. Come annunciato nei giorni scorsi, intorno al 19 aprile i primi tram circoleranno (senza passeggeri a bordo) sui nuovi binari di viale Lavignini, tra la Fortezza e piazza della Libertà, per le verifiche tecniche.