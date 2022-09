I lavori della tramvia per San Marco in ritardo: le ditte rassicurano

Pubblicità

Pronti, via ed è subito polemica. I lavori della tramvia per San Marco, la cosiddetta Variante al centro storico, sono già in ritardo. Il problema è che è passato solo un mese dall’avvio del cantiere e questo ha indispettito e non poco l’assessore alla mobilità del Comune di Firenze Stefano Giorgetti. Che ha chiesto di recuperare i tempi. E le ditte hanno rassicurato.

I lavori della tramvia di San Marco: a che punto siamo

Sui lavori della linea della tramvia per San Marco siamo alla “fase 0”. E’ in corso il cantiere di viale Milton e sono state esaminate le richieste di ordinanze per le predisposizioni semaforiche e le asfaltature in via Lorenzo Il Magnifico, via Pier Capponi, via Leonardo Da Vinci e via Fra’ Bartolomeo. Da un lato gli interventi di predisposizione degli impianti semaforici saranno eseguiti di giorno, le asfaltature (anche per evitare traffico) di notte.

Nuovo cronoprogramma dei lavori della tramvia per San Marco

Si parte con via Lorenzo Il Magnifico (dal 12 al 29 settembre), a seguire via Pier Capponi (dal 19 settembre al 4 ottobre), via Leonardo Da Vinci (dal 29 settembre al 13 ottobre) e infine via Fra’ Bartolommeo (solo asfaltatura calendarizzata dal 15 ottobre per 5 notti consecutive). I ritardi hanno fatto appunto arrabbiare Palazzo Vecchio: nell’ultima riunione è stato chiesto alle ditte di consegnare entro il 6 settembre il cronoprogramma aggiornato dei lavori della linea Fortezza-San Marco.

Cosa accade da metà settembre

Se non ci sono intoppi i lavori per la tramvia per San Marco prevedono a metà settembre l’avvio del cantiere nel controviale lato centro di viale Lavagnini. Il cantiere interesserà il tratto da via Luca d’Aosta a viale Strozzi e sarà eseguito in due fasi: si inizia sul lato di via Duca d’Aosta fino all’altezza di via Leone X, per poi proseguire sull’altro tratto fino a viale Strozzi.

La nuova linea: le fermate

Appena saranno terminati i lavori si avranno sei fermate: Lavagnini, Poliziano, Parterre, Cavour A, San Marco e Cavour R. Si tratta di uno sviluppo del tracciato della T1, in totale la lunghezza è di 2,5 chilometri. Qui i dettagli sul percorso della nuova linea della tramvia Fortezza-San Marco.