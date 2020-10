Nel giro di sette giorni l’indice di contagio del virus Covid-19 fa un balzo in Toscana e l’Rt si attesa sopra quota 1, come succede in altre 15 regioni italiane. A dirlo è il monitoraggio settimanale diffuso dal Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità che, tra i tanti parametri passati in rassegna, calcola anche l’indice di trasmissibilità del coronavirus, l’Rt appunto, per capire qual è il rischio di diffusione dell’epidemia di coronavirus sui diversi territori.

Il monitoraggio dell’ISS per la Toscana

Secondo l’ultimo report dell’ISS pubblicato il 15 ottobre, che ha analizzato i dati dal 5 all’11 ottobre, l’incidenza del coronavirus in Toscana si è alzata passando da una media di poco più di 25 casi positivi ogni 100.000 abitanti a quasi 40 contagi ogni 100.000 abitanti. In tutto i casi presi in considerazione sono 17.127.

L’indice Rt in Toscana: la situazione del contagio

Cresce l’indice di contagio in Toscana: nel giro di una settimana l’Rt supera quota 1, primo livello di allerta. Nel monitoraggio diffuso l’8 ottobre l’Rt in Toscana era poco sotto l’unità (0.99), mentre oggi l’indice di contagio si attesta all’1,28. In Italia l’Rt è superiore solo in 3 regioni: Valle d’Aosta (1,53), Piemonte (1,39) e Campania (1,29). Qui il report in pdf per la Toscana.

Oggi record di nuovi contagi in Toscana

Intanto arrivano segnali preoccupanti non solo dall’indice Rt, anche dal numero di nuovi contagi da coronavirus registrati in Toscana, dove la curva epidemiologica continua a crescere, secondo l’ultimo bollettino della Regione Toscana di oggi, 16 ottobre. In 24 ore sono stati registrati 755 nuovi positivi al coronavirus, un numero record, mai raggiunto dall’inizio dell’emergenza. Il giorno prima erano stati 581.

In leggera salita i tamponi, 11.500 in più nel giro di una giornata (7.525 se si escludono quelli di controllo fatti a chi è in isolamento), segno più anche per il rapporto tra casi testati e casi positivi. In crescita inoltre i numeri dei ricoverati negli ospedali toscani: 308 le persone nei posti di letto Covid al 16 ottobre (+11,5% sul giorno precedente) a cui si aggiungono 51 pazienti in terapia intensiva (+10,9%).