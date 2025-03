Quando è prevista la piena dell’Arno a Firenze

- Pubblicità -

Firenze si prepara alla piena del fiume Arno, che fin dalle prime ore di oggi ha superato il primo livello di guardia alla stazione degli Uffizi. Le forti e persistenti piogge hanno gonfiato il corso d’acqua e lo faranno arrivare a soglie che non si registravano da più di 30 anni. Alle ore 16.00 il livello del fiume all’altezza della stazione idrometrica Uffizi 3 ha raggiunto i 3,73 metri, con una portata di circa 1.200 metri cubi al secondo. A seguito delle copiose precipitazioni, in Mugello il lago di Bilancino ha raggiunto il massimo grado di riempimento, 69 milioni di metri cubi, e l’acqua in eccesso viene rilasciata lentamente nel canale di scarico della diga, riversandosi nella Sieve, uno dei principali affluenti dell’Arno.

La piena dell’Arno a Firenze è prevista nella serata di oggi

Entro la fine della giornata di oggi, venerdì 14 marzo, il livello dell’Arno a Firenze dovrebbe toccare i 4 metri e il passaggio dell’ondata di piena è previsto in città intorno alle ore 20. È quanto detto dalla sindaca di Firenze, Sara Funaro. “Questi livelli sono i più alti dalle tre piene dell’Arno avute dal 1992 a oggi – ha aggiunto – Una situazione per cui c’è da prestare attenzione. Stiamo monitorando la situazione del lungarno Acciaioli, dove ci sono lavori alla spalletta. A ora non sono previste chiusure del lungarno”. Il secondo livello di allerta è fissato a quota 5 metri e mezzo.

Dal Comune arriva la raccomandazione di restare a casa, evitare spostamenti non necessari anche per lasciare le strade più libere possibili per facilitare il passaggio dei mezzi di soccorso in caso di necessità. La protezione civile raccomanda poi di prestare attenzione quando si attraversano i ponti e di non soffermarsi nei pressi del fiume. Fino alle 14 di sabato 15 marzo è attiva un’allerta rossa per rischio idraulico, per il rischio di alluvione.

Ponti chiusi a Pisa, ma non a Firenze

Al momento non si segnalano ponti chiusi a Firenze e la situazione viene monitorata costantemente dalla protezione civile in vista della piena dell’Arno. Situazione diversa a Pisa, dove sono state montate le paratie sui lungarni: qui i ponti cittadini sono chiusi al transito, nel pomeriggio, per primi il ponte della Fortezza e quello della Cittadella, e successivamente gli altri, in attesa della piena dell’Arno. Attivato lo scolmatore e la cassa di espansione della Roffia a San Miniato (Pisa) e alle 16 è stato aperto anche lo scolmatore a Pontedera per alleggerire la portata dell’Arno prima dell’abitato di Pisa.

La diga di Bilancino è piena

Sia la Città metropolitana che Publiacqua hanno smentito le false notizie di un’esondazione del lago di Bilancino, circolate sui social: la situazione della diga è sotto controllo, viene spiegato. “L’invaso è perfettamente efficiente e sta normalmente sfiorando, cioè sta rilasciando acqua dal canale fugatore, come da normale funzionamento dell’invaso – scrive in una nota Publiacqua, che gestisce l’invaso -. Il nostro personale presidia l’invaso H24, ed è in costante contatto e coordinamento con gli enti competenti”.