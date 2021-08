Firenze, Prato e Pistoia senza acqua: dove sono le autobotti

Arrivano 31 autobotti di Publiacqua per le zone di Firenze, Prato e Pistoia con il maggior rischio di restare senza acqua tra la nottata del 9 agosto e le prime ore del mattino dell’11 agosto, a causa di lavori all’acquedotto. La giornata più interessata dai disagi sarà martedì 10 agosto con abbassamenti di pressione e mancanza d’acqua in alcune zone. Non tutti i territori sono infatti interessati allo steso modo dai lavori.

Per garantire l’approvvigionamento idrico, anche durante le ore di interruzione dell’erogazione sulla cosiddetta “Autostrada dell’acqua”, Publiacqua ha potenziato l’uso di risorse locali, che però non potranno compensare l’apporto della conduttura principale. Per questo in diverse aree arriveranno le autobotti.

Ospedali e Rsa

14 autobotti di Publiacqua saranno a disposizione degli ospedali e delle strutture socio-sanitarie che resteranno senza acqua o con bassa pressione, tra Firenze, Prato e Pistoia. Per le Rsa, le residenza sanitarie assistite per anziani che si trovano nelle aree più critiche per l’interruzione del servizio idrico, sono state messe a disposizione 80 cisterne da 1.000 litri.

Le autobotti a Firenze, Prato e Pistoia, nelle zone senza acqua

Publiacqua ha stilato una mappa in cui individua le “zone rosse” di Firenze, Prato e Pistoia dove è più alto il rischio che manchi l’acqua (qui l’elenco): in queste aree saranno in servizio 31 autobotti dalla notte del 9 agosto, fino al termine dei lavori previsto nelle prime ore del mattino dell’11 agosto.

Per queste aree critiche, sono previsti pesanti disagi come l’interruzione pressoché totale dell’erogazione idrica, soprattutto nei momenti di maggiore richiesta (prima mattina, ora di pranzo e ora di cena), o forti abbassamenti della pressione. Durante gli orari dei lavori si consiglia quindi di limitare l’impiego di acqua solo agli usi essenziali. Ecco l’elenco delle autobotti a disposizione dei cittadini:

Firenze senza acqua: le autobotti in città

Quartiere 1 e 5 – zona viale Redi , via Buonsignori di fronte all’ISIS Leonardo da Vinci

, via Buonsignori di fronte all’ISIS Leonardo da Vinci Quartiere 1 – 5 – zona Statuto e Romito , piazza Baldinucci

, piazza Baldinucci Quartiere 5 – zona Careggi , incrocio tra via delle Panche e via del Greco

, incrocio tra via delle Panche e via del Greco Quartiere 5 – zona Castello , via Reginaldo Giuliani all’altezza di via del Palazzaccio

, via Reginaldo Giuliani all’altezza di via del Palazzaccio Quartiere 5 – zona Novoli parcheggio della Mercafir (viale Guidoni)

parcheggio della Mercafir (viale Guidoni) Quartiere 5 – zona Rifredi, Piazza Leopoldo

Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e Signa

Calenzano – parcheggio di via Leonardo da Vinci (vicino alla rotonda di via Garibaldi)

– parcheggio di via Leonardo da Vinci (vicino alla rotonda di via Garibaldi) Campi Bisenzio – Via Buozzi (davanti alla Coop); parcheggio dell’Eurospin via Fiesoli

– Via Buozzi (davanti alla Coop); parcheggio dell’Eurospin via Fiesoli Sesto Fiorentino – parcheggio di via Del Campo Doccia all’angolo con viale XX Settembre

– parcheggio di via Del Campo Doccia all’angolo con viale XX Settembre Signa – parcheggio di via della Resistenza

Prato senza acqua, le autobotti

Fontanello di Piazzale Maria Callas

Fontanello di via Taro

parcheggio Coop di via Mozza sul Gorone

via Umberto Giordano

piazza Mercatale

parcheggio di via Brasimone

piazza Papa Giovanni XXIII (davanti alla Sacra Famiglia)

giardini pubblici di via Caduti Senza Croce

Parcheggio lato nord declassata in via delle Fonti di Mezzana

Carmignano – via Carlo Levi – via Baccheretana

Carmignano – Coop vicino al fontanello

Montemurlo – piazza Don Milani

Poggio a Caiano – Parcheggio Parco del Bargo

Pistoia, le autobotti di Publiacqua

fontanello Bottegone (scuola via Santi)

via Vergine dei Mei 21 (spiazzo vivai)

Agliana – via Carlo Levi 4, davanti alla Macelleria Marini

Quarrata – parcheggio di Via Flori

Quarrata – Piazza Don Puglisi vicino alla Coop

Quarrata – Parcheggio di via Verga Valenzatico

Serravalle Pistoiese – fontanello Casalguidi fontanello, via di Montalbano

Tutte le informazioni sul sito di Publiacqua.