È tutto pronto per il terzo sciopero globale del clima indetto dal movimento Fridays for future: a Firenze il percorso della manifestazione del 27 settembre 2019 sarà nel cuore del centro storico, quasi 3 chilometri da piazza Santa Maria Novella a piazza Santissima Annunziata, che toccheranno i principali simboli della città da Palazzo Vecchio al Duomo.

Il corteo porterà in strada studenti delle scuole (elementari, medie, superiori), quelli universitari (molti i collettivi studenteschi dell’ateneo fiorentino che hanno aderito), genitori, semplici cittadini ma anche il mondo dell’istruzione, grazie all’adesione della Flc Cgil Toscana che ha proclamato per venerdì una mobilitazione del personale della scuola e della ricerca. Il Global Climate Strike è l’evento finale della Climate action week, la settimana contro i cambiamenti climatici, indetta a livello mondiale dal movimento nato grazie all’impegno della giovane attivista svedese Greta Thunberg, che di recente è intervenuta davanti ai grandi del mondo all’Onu.

Manifestazione del 27 settembre a Firenze: percorso e orari

A Firenze l’appuntamento per lo sciopero contro i cambiamenti climatici di venerdì 27 settembre è alle ore 9.00 in piazza Santa Maria Novella, dove è previsto il concentramento prima dell’inizio del percorso vero e proprio. Da qui il corteo si muoverà verso via dei Fossi e piazza Goldoni, in seguito girerà in via della Vigna Nuova per sfilare accanto a Palazzo Strozzi (via Strozzi) e arrivare in piazza della Repubblica.

Il corteo svolterà in via Calimaia e poi in via Porta Rossa, proseguirà in via della Condotta e via delle Farine e farà tappa in piazza della Signoria. I manifestanti passeranno accanto a Palazzo Vecchio, lungo via Gondi, per dirigersi in piazza San Firenze, via del Proconsolo e piazza Duomo. L’ultima parte del percorso della manifestazione per il clima vedrà il colorato serpentone organizzato dai ragazzi dei Fridays for future di Firenze imboccare via Martelli e via Cavour, sfilare in piazza San Marco e approdare in piazza Santissima Annunziata, luogo del comizio finale.

La mappa

Sciopero per il clima, l’appello di Fridays for future Firenze

Alla manifestazione del 27 settembre hanno aderito molte organizzazioni, dalla Cgil Toscana alle associazioni ambientaliste, ma i ragazzi del collettivo fiorentino Fridays for future hanno invitato a non portare in piazza simboli o bandiere di partiti, sindacati e organizzazioni. Via libera invece agli striscioni dei cittadini e delle persone comuni. A marzo scorso, il primo sciopero globale per il clima a Firenze portò per le strade della città 10mila persone.