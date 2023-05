“Stop alle manifestazioni sui viali di Firenze”: la richiesta del sindaco

- Pubblicità -

Stop alle manifestazioni sui viali di Firenze. In modo da cercare di non bloccare il traffico. L’annuncio è del sindaco di Firenze Dario Nardella che ha detto di voler fare richiesta alla Prefettura di non autorizzare manifestazioni sui viali o in zone a forte impatto sul traffico. E a sinistra il messaggio è stato preso male, molto male.

Le manifestazioni sui viali di Firenze e il precedente di sabato

Il riferimento di Nardella che chiede lo stop alle manifestazioni sui viali di Firenze è legato all’iniziativa di sabato 6 maggio. In quell’occasione ci furono pesanti ripercussioni sul traffico cittadino per un corteo di Firenze antifascista – dove aveva partecipato anche la Sinistra – contro la presenza della sede di CasaPound in via dei Vanni. La zona è quella di ponte alla Vittoria, snodo nevralgico del traffico cittadino.

- Pubblicità -

Sia chiaro, non è che Nardella nega la libertà di manifestare. Tutt’altro. Il primo cittadino ha detto di sostenere tale libertà, ma Firenze è una città particolare dal punto di vista della viabilità e da qui arriva la richiesta di limitare le manifestazioni sui viali. Questo tipo di appuntamenti “sono insostenibili” ma proprio da un punto di vista logistico, “si può manifestare, ma trovando soluzioni meno impattanti”, il pensiero di Nardella. Dalla Sinistra le reazioni che arrivano non sono tenere. “Se la cittadinanza è bloccata nel traffico la colpa sarebbe del consigliere Palagi, mentre scompare il tema di Casa Pound”, hanno detto i consiglieri di Sinistra Progetto Comune Dmitrij Palagi e Antonella Bundu. Proprio Palagi era stato citato dal sindaco. “Pazienza se CasaPound ha una nuova sede nel quartiere 4”, il commento di Palagi.

La controreplica di Armentano

Dal lato Pd si cerca naturalmente di difendere il sindaco Nardella in riferimento alla richiesta dello dello stop delle manifestazioni sui viali di Firenze. Il capogruppo Dem Nicola Armentano ha detto che “Bundu e Palagi possono stare tranquilli. Non c’è nessuno che voglia porre limiti alla libertà di manifestare. Sono la nostra storia e il nostro DNA a parlare”. Armentano ha detto che il partito non prende lezioni di antifascismo che è centrale per il Pd e “lo dimostriamo ogni giorno”. Il tema, viene ribadito, è un altro e riguarda la “vivibilità della città”.