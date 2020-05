Mascherine gratuite, in Toscana la distribuzione si sposta in edicola

Stop alla distribuzione nelle farmacie: da venerdì 5 giugno in Toscana le mascherine gratuite saranno consegnate in edicola. È l’accordo promosso dalla Regione Toscana e dalle associazioni e i sindacati delle edicole che ha stabilito le modalità e quante mascherine a testa toccheranno a ogni cittadino.

Toscana, le mascherine gratuite sono in edicola

Il 20 aprile scorso la Regione Toscana ha avviato una campagna di distribuzione delle mascherine gratuite. Attraverso le farmacie, i supermercati e i canali gestiti direttamente dai Comuni sono state consegnate 55 milioni di mascherine. In dettaglio, 43 milioni sono state distribuite dalle farmacie, 4 milioni tramite i supermercati della grande distribuzione e 8 milioni dai Comuni.

Oggi, domenica 31 maggio, si chiude la prima fase della campagna di distribuzione. Venerdì 5 giugno se ne apre un’altra: quella delle mascherine distribuite in edicola in tutta la Toscana. Sono 1.200 gli edicolanti che hanno aderito all’iniziativa, promossa in partnership con il quotidiano La Nazione.

Toscana, quante mascherine gratuite a testa? Si parte da 10

Come funziona la distribuzione di mascherine gratuite in edicola? I giornalai saranno forniti di un’app che consentirà di leggere la tessera sanitaria. A ogni cittadino della Toscana spettano 10 mascherine gratuite a testa. Basterà presentarsi in edicola e chiederle.

Questo per quanto riguarda la prima fornitura. Mano a mano che la Regione riceverà le prossime, il numero di mascherine che spettano a ciascun cittadino aumenterà fino a una cifra tra le venti e le trenta mascherine a testa.