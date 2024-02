Mattarella oggi a Firenze, dal Teatro del Maggio alla Specola

- Pubblicità -

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Firenze oggi, 8 febbraio 2024, per una visita istituzionale. Il capo dello Stato sarà all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Firenze, che darà anche il via agli eventi per i 100 anni dell’ateneo. Ecco il programma e gli orari della giornata di Mattarella a Firenze.

Ore 11, il presidente della Repubblica al Teatro del Maggio

La prima tappa sarà il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino dove dalle ore 11 il presidente della Repubblica Mattarella presenzierà l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Firenze. Previsti gli interventi del Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, della rettrice Alessandra Petrucci, della direttrice dei Programmi di osservazione della Terra dell’Agenzia Spaziale Europea Simonetta Cheli, del rappresentante delle studentesse e degli studenti Carlo Spadoni e del rappresentante del personale tecnico-amministrativo Francesco Oriolo. La cerimonia sarà trasmessa anche in streaming su Youtube e sul sito dell’ateneo.

Mattarella oggi visita il Museo della Specola di Firenze

In seguito la visita a Firenze di Mattarella proseguirà con un tour privato in anteprima nel rinnovato museo di Storia Naturale della Specola, che sarà inaugurato ufficialmente il prossimo 21 febbraio, mentre aprirà al pubblico il giorno seguente. Il museo ospita tra le altre cose la più grande collezione al mondo di cere anatomiche settecentesche. La novità sarà l’apertura di due nuove ali del percorso, dedicate alla mineralogia e alla ceroplastica, con opere mai esposte prima.

Ore 14.45 Mattarella al parco San Donato, alla periferia di Firenze

Altra tappa nel pomeriggio di oggi alla periferia di Firenze: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si recherà al parco San Donato di Novoli, vicino al Palagiustizia, per la cerimonia di intitolazione dell’area verde a Piero Luigi Vigna, procuratore nazionale antimafia al 1997 al 2005.

Inaugurazione della Fondazione Bargellini

La giornata fiorentina del Capo dello Stato si concluderà presso il Cenacolo di Santa Croce, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di inaugurazione della Fondazione intitolata Piero Bargellini, il sindaco dell’alluvione. A seguito di alcune polemiche politiche sollevate dall’opposizione in Palazzo Vecchio, all’evento non sarà presente Sara Funaro, nipote dell’ex primo cittadino, che ricopre la carica di vicesindaca ma è anche candidata per il Pd alle prossime elezioni comunali. Funaro ha preferito non partecipare “per il profondo rispetto che nutro nei confronti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per la memoria di mio nonno e per il grande amore che ho per lui”, ha detto la vicesindaca.