Meteo: l’estate è finita o è prevista una nuova ondata di caldo?

Seconda parte di settembre umida e instabile. Le previsioni per i prossimi giorni, in Toscana arriva l'allerta per il vento di grecale

- Pubblicità -

Un quadro meteo più freddo della norma, vento e qualche pioggia: anche in Toscana l’estate 2024 sembra propria finita e non è previsto l’arrivo di una nuova ondata di caldo. Anzi, stiamo vivendo un anticipo di autunno. Le temperature minime resteranno ancora per alcuni giorni sotto le medie stagionali e torneranno le nuvole e l’instabilità. Insomma quest’anno sarà ancora caratterizzato da estremi climatici. Dopo i mesi di luglio e agosto che sono stati tra i più caldi di sempre si è passati a un settembre altalenante e a tratti molto fresco.

L’estate 2024 è davvero finita?

Per gli esperti meteo l’estate è finita ufficialmente il 31 agosto (la data tenuta in considerazione dagli esperti per la conclusione della stagione più calda), mentre quella astrologica si chiuderà con l’equinozio di autunno del 23 settembre. A parte il calendario, l’andamento climatico dell’ultima settimana ha visto un vero e proprio volta faccia termico anche in Toscana. Nel weekend le temperature minime sotto andate sotto i 10 gradi, arrivando a valori simili a quelli che normalmente si registrano a inizio novembre. L’anticiclone africano ormai è un ricordo.

- Pubblicità -

Nonostante qualche oscillazione, i valori si manterranno sotto la media in questo primo scorcio di settimana. In Toscana tra martedì 18 e mercoledì 19 settembre è previsto l’arrivo di nuove piogge soprattutto in Appennino e le temperature massime si aggireranno intorno ai 20 gradi. Per martedì poi è prevista allerta meteo gialla per venti forti di Grecale in particolare sulla piana di Firenze, Prato e Pistoia e sul Valdarno Inferiore.

Non ci sarà una nuova ondata di caldo: tempo instabile

Le previsioni del Lamma indicano un leggero rialzo termico da giovedì 19, ma non sarà assolutamente una nuova ondata di caldo, anzi l’incremento sarà associato a ulteriori precipitazioni. I valori si riporteranno poi su valori vicini alle medie del periodo, mentre per martedì 24 e mercoledì 25 sembra probabile che sulla nostra regione si affaccerà una perturbazione. Quello che si prospetta quindi è un finale di settembre umido e l’estate (intesa come stagione calda) pare propria finita. Verso ottobre invece potrebbe tornare un po’ di caldo, ma è ancora troppo presto per dirlo visto che lo scenario è ancora dominato da molta incertezza.