I temuti temporali del fine settimana alla fine non sono arrivati e, secondo le previsioni meteo, quella di oggi sarà l’unica giornata di brutto tempo a Firenze per tutta la settimana. Ecco che tempo farà in città secondo le previsioni del Consorzio Lamma.

Meteo Firenze, pioggia fino a stasera

Dal primo mattino di oggi è arrivata la pioggia che continuerà a cadere su Firenze fino a stasera. Temperature più primaverili che estive, con la massima a 24 gradi. La minima, durante la notte, potrebbe toccare i 15 gradi, ma già da domani il meteo a Firenze sarà in deciso miglioramento con cielo sereno e temperature massime in deciso rialzo dal pomeriggio.

Che tempo fa a Firenze nel weekend

Si torna in linea con le medie stagionali a partire da mercoledì, quando è prevista un’altra giornata di sole a Firenze. Da giovedì tornerà qualche nuvola e anche per la giornata di venerdì è previsto un cielo nuvoloso.

Infine, il prossimo weekend si annuncia senza piogge a Firenze. Ma è ancora troppo presto per poterne essere sicuri.