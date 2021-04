Meteo, a Firenze ancora nuvole: previsioni per oggi e domani (14-15 aprile)

Dopo una mattinata caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso, secondo le previsioni meteo nel pomeriggio di oggi (14 aprile) a Firenze torneranno ad affacciarsi le nuvole. Lo segnala il LaMMA, il Consorzio tra CNR e Regione Toscana che fornisce il servizio di previsioni meteo per la Toscana, prospettando per oggi anche un lieve rialzo delle temperature. Domani (15 aprile) è atteso un piccolo peggioramento con temperature massime di nuovo in leggero calo. Tendenzialmente, le nuvole non abbandoneranno del tutto il cielo nemmeno nel weekend e secondo gli esperti del LaMMA le temperature rimarranno al di sotto delle medie del periodo fino al 20-21 aprile.

Il meteo di oggi (14 aprile) a Firenze: nel pomeriggio tornano le nuvole, ma temperature in lieve rialzo

Per il pomeriggio di oggi (14 aprile) le previsioni meteo del LaMMA, segnalano annuvolamenti sulle zone interne (quindi anche Firenze). Saranno possibili precipitazioni sull’Appennino Tosco-Emiliano, nevose oltre i 1400 metri di quota. Nella serata di oggi il cielo tenderà invece a schiarirsi. Aumentano lievemente le temperature massime, che restano però al di sotto delle medie del periodo.

Cosa prospetta il meteo per domani (15 aprile)

Domani (15 aprile), le previsioni meteo del LaMMA prospettano in Toscana un modesto peggioramento, con possibilità di precipitazioni sui rilievi. La situazione dovrebbe migliorare in serata. Gli esperti segnalano temperature minime in aumento (per Firenze la minima stimata è 3 gradi), anche se resta la possibilità di locali gelate nelle vallate interne. Saranno invece in lieve calo le massime (per Firenze la temperatura massima stimata per domani 15 aprile è 14 gradi).

Meteo a Firenze: sabato, domenica e le previsioni a 15 giorni

Le previsioni meteo per venerdì (16 aprile) lasciano ipotizzare per Firenze un cielo parzialmente nuvoloso: saranno però in aumento le temperature massime che si stima saliranno di 2-3 gradi circa. Le tendenze del LaMMA per il weekend (sabato 17 e domenica 18 aprile) segnalano cieli ancora almeno in parte popolati da nuvole. Aumenteranno le temperature minime, mentre le massime resteranno stazionarie o in leggero calo.

In generale, le previsioni meteo del bollettino Toscana a 6-15 giorni ipotizzano per la regione temperature al di sotto delle medie fino alla metà della prossima settimana (20-21 aprile), dopodiché i valori tenderanno a riportarsi nella norma per il periodo. Maggiori informazioni sul sito del Consorzio LaMMA.