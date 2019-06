A Firenze scatta l’allerta per il caldo: le previsioni meteo vedono la città nella morsa dell’afa almeno fino al weekend. La protezione civile comunale ha emesso un’allerta arancione per le giornate di martedì 25 e mercoledì 26 giugno, quando la temperatura massima percepita arriverà a 36 gradi. Allerta rossa per l’ondata di calore africana invece giovedì 27: in questa giornata la temperatura massima percepita sarà di 38 gradi.

Firenze, le previsioni meteo per il caldo

Per i prossimi giorni le previsioni meteo del Lamma indicano tempo soleggiato su tutta la Toscana, con condizioni atmosferiche stabili anche nel weekend del 29 e 30 giugno. In particolare tra giovedì e venerdì nelle pianure interne si potrebbe arrivare a punte di 39-40 gradi, mentre per sabato gli esperti prevedono un temporaneo calo di 3-4 gradi.

Nonostante le previsioni stagionali per l’estate 2019, giugno si prospetta quindi come un mese record per il caldo: una situazione analoga si è registrata solo nel giugno 2003 quando la temperatura massima registrata a Firenze è stata di 38.6 gradi.

Il decalogo per il caldo a Firenze

La protezione civile comunale di Firenze ha diffuso 10 regole da seguire in caso di forte caldo. Tra queste: non uscire di casa nelle ore più torride della giornata (ossia dalle 11 alle 18); indossare abiti leggeri, non aderenti e di fibre naturali traspiranti; rinfrescare l’ambiente domestico e lavorativo come ad esempio chiudendo le finestre nelle ore più calde e schermandole con tende e tapparelle; ridurre la temperatura corporea facendo docce o bagnando viso e braccia con acqua tiepida; ridurre le attività fisiche all’aperto durante le ore più calde; idratarsi (bere almeno 2 litri di acqua al giorno, limitando alcolici e mangiare tanta frutta e verdura); fare attenzione quando si sale a bordo di un veicolo parcheggiato al sole.

Tutti i dettagli sul sito del Comune di Firenze.