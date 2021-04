Meteo Firenze oggi (mercoledì 28 aprile): niente sole, resta la pioggia

Cielo ancora grigio e con pioggia anche oggi (mercoledì 28 aprile) a Firenze: secondo gli esperti meteo del LaMMa sembra difficile, se non impossibile, che nelle prossime ore il sole torni spuntare da dietro le nuvole. Il tempo non migliorerà nemmeno domani (giovedì 29 aprile) a Firenze: si preannuncia una giornata ancora piovosa, con deboli piogge che potranno portare anche a possibili temporali intorno a metà pomeriggio.

Il meteo di oggi (28 aprile) a Firenze: cielo ancora coperto nel pomeriggio e in serata possibile pioggia

Dopo una prima mattinata, quella di oggi (28 aprile), caratterizzata dalla pioggia, nel pomeriggio il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso e coperto. Secondo le previsioni meteo del LaMMA per la Toscana, le precipitazioni tenderanno a isolarsi nelle zone Appenniniche nella seconda parte della giornata soprattutto in serata.

Qualche pioggia debole, alternata a schiarite, potrebbe tornare a cadere in serata a Firenze (intorno alle 20). Nella giornata di oggi le temperature massime resteranno stazionarie (per Firenze la massima stimata 18°).

Le previsioni per domani (giovedì 29 aprile) in Toscana e a Firenze

La nuvole e la pioggia saranno protagoniste anche nella giornata di domani (giovedì 29 aprile). In Toscana secondo le previsioni diffuse dal LaMMA, la giornata sarà caratterizzata da cielo nuvoloso o molto nuvoloso soprattutto la mattina con deboli precipitazioni più probabili sulle zone occidentali della regione, mentre una maggiore variabilità caratterizzerà invece le ore pomeridiane. A Firenze per tutta la giornata di giovedì le previsioni degli esperti segnalano deboli piogge, che intorno a metà pomeriggio potrebbero dar luogo a temporali. Per domani la temperatura massima stimata a Firenze è 20°.