Sole in vista, ma preparate anche l’ombrello perché la una perturbazione è in arrivo sulla Toscana. Le previsioni meteo del Lamma per Firenze e Toscana indicano una situazione a due facce, con l’ultimo weekend d’estate spaccato a metà dal punto di vista delle condizione atmosferiche, tra sabato 21 e domenica 22 settembre 2019.

Dopo una partenza con il cielo sereno, nella seconda parte del fine settimana gli esperti prevedono un ribaltamento della situazione con nuvole e rovesci. Sul fronte della colonnina di mercurio durante il giorno le temperature saranno ancora gradevoli, poco sotto i 30 gradi, ma progressivamente aumenterà l’escursione termica con valori bassi al primo mattino e durante la notte.

Giovedì 19 e venerdì 20 settembre, le previsioni

Dopo le piogge sparse della notte, le condizioni meteo a Firenze giovedì 19 saranno caratterizzate da cielo nuvoloso o parzialmente nuvoloso con un miglioramento in serata. Le temperature massime saranno in diminuzione e si attesteranno intorno al 26 gradi.

Venerdì 20 settembre invece sole splendente a Firenze come in Toscana e al mare, con venti di grecale deboli o moderati. La forbice termica tra giorno e notte sarà sempre più ampia, con uno sbalzo di quasi 10 gradi: a Firenze si passerà da 16 gradi alla massima di 25.

Meteo, come sarà il weekend a Firenze

Dal Lamma arrivano anche le prime previsioni meteo per il weekend, tra il 21 e 22 settembre. A Firenze e in Toscana cielo sereno sabato mattina, ma dal pomeriggio aumenteranno le nuvole, a partire dalla costa. Forte anche l’escursione termica, si passerà da una minima di 11 gradi a una massima prevista di 27.

Domenica il voltafaccia di fine estate: l’ultimo weekend estivo, al momento, sembra proprio che si chiuderà con nuvole, piogge e la possibilità di qualche temporale forte. Instabilità che secondo le prime previsioni rimarrà anche nel giorno dell’equinozio d’autunno, lunedì 23 settembre.

