Il meteo di oggi (giovedì 29 aprile) a Firenze: ancora pioggia

Meteo all’insegna della variabilità e ancora pioggia anche oggi (giovedì 29 aprile) a Firenze. Dopo la giornata senza sole di ieri, le previsioni diffuse stamani dagli esperti del LaMMa per la Toscana segnalano nel pomeriggio di oggi ancora precipitazioni in particolare nelle zone interne, anche a carattere di rovescio, mentre in serata dovrebbero arrivare le prime timide schiarite. Domani (venerd’ 30 aprile), invece, il cielo dovrebbe rimanere coperto, ma senza precipitazioni.

Il meteo di oggi pomeriggio (giovedì 29 aprile) a Firenze

A Firenze le previsioni meteo indicano per il pomeriggio di oggi (giovedì 29 aprile) una probabilità molto alta di pioggia debole, che intorno a metà pomeriggio potrebbe diventare moderata-forte. La pioggia tornerà a farsi più leggera invece intorno all’ora di cena, quando dovrebbero arrivare anche le prime schiarite. Nel pomeriggio di oggi le temperature si attesteranno sui 17-18 gradi.

Le previsioni per domani (venerdì 30 aprile) in Toscana e Firenze

Secondo le previsioni degli esperti del LaMMa, per quanto riguarda il meteo le cose andranno leggermente meglio nella giornata di domani (venerdì 30 aprile). In Toscana la nuvolosità rimarrà sì consistente, ma con una bassa probabilità di precipitazioni che saranno limitate alle zone settentrionali, nel pomeriggio e in serata. Per quanto riguarda in particolare Firenze, domani il cielo dovrebbere restare nuvoloso per tutta la giornata (ma stavolta senza pioggia) mentre la temperatura massima stimata è di 20 gradi.