Nuova tramvia per San Marco aperta ai passeggeri dal 25 gennaio

Fissata la data di inaugurazione della VACS, la Variante al centro storico. Il nuovo tracciato è un'estensione della T2. Al via dal 25 gennaio anche i lavori per la linea 3

Dopo tanta attesa arriva il via libera. L’apertura ai passeggeri della nuova tratta della tramvia di Firenze, diretta verso piazza della Libertà e piazza San Marco, è fissata per sabato 25 gennaio 2025, con l’inaugurazione dell’estensione della linea 2, la cosiddetta VACS (Variante al centro storico). Da quel giorno fiorentini e turisti potranno utilizzare le 6 fermate lungo il nuovo tracciato di 2,5 chilometri, che tocca anche viale Lavagnini, via Cavour, via La Pira e via La Marmora. Sei stop che entreranno quindi a far parte della T2. L’annuncio è arrivato dalla sindaca Sara Funaro, che ha presentato anche il cronoprogramma dei nuovi lavori per realizzare la linea 3 Firenze – Bagno a Ripoli. I cantieri per la T3 partiranno sempre nella giornata del 25 gennaio. Si inizierà con 380 metri su viale Giovine Italia per una durata di circa 10 mesi e, dal 27 gennaio, su una porzione di viale Giannotti, per 9 mesi circa di opere.

Cosa cambia per la linea 2 con l’apertura della tratta per piazza della Libertà e San Marco

Con l’apertura ufficiale del percorso tra la Fortezza e San Marco, la lunghezza della linea 2 della tramvia che parte dall’aeroporto di Peretola crescerà da 5,3 chilometri a quasi 8 chilometri di binari. Già da qualche settimana, in occasione dei test, il tram non fa più capolinea in piazza dell’Unità, ma continua la sua corsa girando intorno alla Stazione Santa Maria Novella, fermandosi a Valfonda e poi arrivando alla Fortezza.

Il nuovo percorso permetterà ai passeggeri di raggiungere le due fermate su viale Lavagnini (Lavagnini e Poliziano), quella di piazza della Libertà davanti al Parterre, lo stop di via Cavour e quello di San Marco. Da qui il tram tornerà indietro da via La Marmora (servita dalla fermata omonima) e si allaccerà al solito percorso: Parterre, viale Lavagnini, Fortezza, Stazione, Alamanni, proseguendo verso Novoli e all’aeroporto.

Il via libera alla Vacs

Dopo il pre-esercizio, con i convogli che hanno circolato sul nuovo tratto della Variante al centro storico senza passeggeri a bordo, la commissione del Ministero dei Trasporti ha dato il suo ok alla tratta per San Marco e l’ultimo passaggio tecnico è l’autorizzazione della Regione Toscana. L’inaugurazione di questa nuova “linea” della tramvia è slittata più volte: inizialmente era stata prevista nella primavera 2024, poi in vista dell’apertura delle scuole e ancora era stata rimandata al periodo di Natale. Adesso finalmente c’è una data certa.

Secondo le stime di Gest, che in queste settimane di pre-esercizio ha testato il percorso, il tempo di percorrenza tra l’aeroporto e San Marco sarà di circa 35 minuti (20 minuti sono invece necessari per arrivare alla Stazione), con grossomodo 800 corse ogni giorno.