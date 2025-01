Nuova linea della tramvia: la T2 non ferma più in piazza dell’Unità

- Pubblicità -

Al via il pre-esercizio della nuova linea della tramvia di Firenze verso piazza San Marco: l’attivazione del percorso tra la Fortezza e il centro (al momento solo per consentire i test) ha comportato la soppressione del capolinea della T2 in piazza dell’Unità e la modifica dell’itinerario di qualche bus. Non è mancata qualche polemica. Intanto bisognerà aspettare la seconda metà di gennaio per l’apertura al pubblico del tratto appena costruito (la cosiddetta VACS – Variante al centro storico), che di fatto è un’estensione della linea 2 proveniente dall’aeroporto e da Novoli. Lo scorso dicembre, l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture stradali e autostradali ha fissato in 20 giorni il pre-esercizio, ossia il periodo in cui il tram transiterà sul nuovo itinerario come se fosse effettivamente in servizio, ma senza passeggeri a bordo.

Perché la linea 2 della tramvia non ferma più in piazza dell’Unità?

Uno dei primi effetti della simulazione della nuova tratta verso piazza San Marco è la soppressione del capolinea in piazza dell’Unità della linea 2 della tramvia di Firenze. Adesso la T2 che arriva da Novoli ferma ad Alamanni e continua il suo tragitto girando intorno alla Stazione Santa Maria Novella, fermandosi a Valfonda. Poi prosegue fino a Fortezza. Questi ultimi due stop sono serviti anche dalla linea 1 diretta a Careggi (Scandicci nell’altra direzione).

Dopodiché i passeggeri non possono continuare il viaggio: vengono invitati a scendere perché i convogli imboccano il nuovo percorso che tocca viale Lavagnini, piazza della Libertà, via Cavour e tornano indietro da via Giorgio La Pira e via La Marmora. Le nuove 6 fermate lungo questo tracciato resteranno inattive fino al termine del pre-esercizio, come segnalato anche dai cartelli affissi alle banchine.

Intanto la fermata “Unità” non è più servita dai convogli, se non dalle corse che partono alle 5 del mattino e a mezzanotte. Fino a quando questo stop? Ancora non si sa. Una prima risposta potrebbe arrivare alla conclusione dei test, mentre Palazzo Vecchio starebbe pensando a riattivarla una volta che sarà in funzione anche la linea 3, quella tra piazza della Libertà e Bagno a Ripoli, i cui lavori entreranno ora nel vivo. Non saranno però finiti prima del 2026.

Quando l’inaugurazione della nuova linea della tramvia per San Marco?

Al momento non si conosce una data esatta dell’apertura ai passeggeri del percorso Fortezza-San Marco, perché a determinare i tempi dell’inaugurazione sarà l’esito dei 20 giorni di pre-esercizio scattati lo scorso 27 dicembre. In caso di problemi, infatti, questa fase potrebbe essere estesa. Durante i test viene verificato il corretto funzionamento di tutta l’infrastruttura, gli autisti stanno prendendo dimestichezza con il tracciato e i tecnici stanno controllando i tempi di percorrenza.

Se tutto filerà liscio, il primo viaggio con a bordo i passeggeri avverrà intorno al 20 gennaio 2025. Servirà qualche giorno per le ultime pratiche burocratiche. Quando ci sarà il via libera, con la nuova tratta, alla linea 2 della tramvia si aggiungeranno 6 fermate allungando il percorso di circa 5 chilometri, tra andata e ritorno da piazza San Marco. I tempi di percorrenza previsti, dall’aeroporto di Firenze a San Marco, sono di circa 35 minuti con grossomodo 800 corse ogni giorno, spiega Gest sul suo sito.

Modifiche ai capolinea dei bus

Un altro effetto dell’imminente attivazione della Variante al centro storico è la modifica del percorso di alcuni bus che passano in piazza Stazione e in piazza della Libertà. Tra le principali novità, scattate a fine dicembre, il nuovo capolinea della linea 7 proveniente da Fiesole che finisce la sua corsa alla Fortezza, vicino a “Strozzi Fallaci”, e non più alla stazione Santa Maria Novella. In futuro il capolinea sarà spostato in piazza della Libertà e i passeggeri potranno salire sulla tramvia per raggiungere il centro grazie alla nuova linea, in direzione San Marco o Santa Maria Novella, sfruttando fermata “Parterre”.

Nuovi capolinea in piazza della Libertà anche per il 10 (fra via Lorenzo il Magnifico e viale Lavagnini all’interno del parcheggio)e per il 25 (nella corsia di collegamento in direzione viale Don Minzoni). La linea di autobus 1 ha cambiato leggermente il suo percorso: da via Mafalda di Savoia, invece di proseguire su viale Milton, svolta in via del Ponte Rosso per poi proseguire su piazza della Libertà, viale Lavagnini, via Landino e infine torna in viale Milton sul vecchio percorso. Modifiche pure per i bussini del C1. Informazioni sul sito di Autolinee Toscane.

