In arrivo un’ondata di caldo record sulla Toscana: quanto durerà?

Dopo una breve tregua, è in arrivo sulla Toscana una nuova ondata di caldo africano, la prima del mese di luglio 2022, che secondo le previsioni del Lamma durerà per le prossime due settimane e farà registrare temperature record. “Colpa” dell’anticiclone subtropicale di origine sahariana che si sostituirà a quello più mite delle Azzorre. Niente pioggia quindi, con l’emergenza siccità che andrà avanti. Al momento il 2022 sta facendo registrare la seconda estate più bollente di sempre, dopo il caldo da primato registrato nel 2003.

La nuova ondata di calore africano in arrivo sulla Toscana dal 15 luglio 2022

Un’ondata di calore sta già interessando Portogallo, Spagna e Francia e presto approderà anche sull’Italia e sulla Toscana, con una data che farà da spartiacque: venerdì 15 luglio 2022. In questa giornata nel Centro-nord del Paese, secondo le previsioni del centro meteo europeo, si arriverà a temperature tra i 38 e i 40 gradi. Ma non sarà altro che l’antipasto di un’ondata di caldo record che durerà per giorni e che non allenterà la presa facilmente: a metà della prossima settimana, tra il 20 e il 21 luglio, la colonnina di mercurio potrà sfiorare i 40-42 gradi nelle zone interne della Toscana.

Quando finisce questa ondata di caldo in Toscana?

Stando alle previsioni meteo del Lamma, questo caldo inteso durerà probabilmente nei prossimi 10-15 giorni e già nel weekend del 16 e 17 luglio si arriverà a temperature più alte di 5-6 gradi rispetto alla norma del periodo. Intanto i bollettini stagionali, pur caratterizzati da un’incertezza maggiore rispetto al meteo a 3 giorni, non portano buone notizie, perché anche ad agosto le temperature saranno sopra la media, mentre pioverà di meno rispetto alla media già siccitosa del mese.

Come vi abbiamo spiegato in questo articolo sul caldo record in Toscana, l’estate 2022 si sta caratterizzando per frequenti ondate di afa che con molta probabilità interesseranno anche il mese di agosto. In assenza di modifiche importanti alla circolazione d’aria, per assistere all’arrivo di perturbazioni con una buona quantità di pioggia (almeno 3 giorni di precipitazioni) bisognerà aspettare il periodo di settembre-ottobre.