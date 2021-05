Open day vaccini in Toscana: dopo i 60enni anche per gli over 30?

Il primo open day dei vaccini in Toscana per gli over 60 ha visto una buona risposta da parte dei cittadini. File ordinate si sono registrate davanti a molti hub. Quattro centri vaccinali tra Firenze, Empoli, Prato e Pistoia rimangono aperti anche lunedì 24 maggio 2021 per i sessantenni che vorranno presentarsi senza prenotazione per ricevere la prima dose di Pfizer. Intanto si pensa a come sfruttare a pieno le dosi di AstraZeneca rimaste a disposizione: l’ipotesi sul tavolo del presidente della Toscana Eugenio Giani è anche quella di un open day per somministrare il vaccino ai più giovani, i quarantenni, ma forse anche agli over 30 e agli over 35, come già successo in altre zone d’Italia. Si attende una decisione ufficiale in merito.

Vaccino day in Toscana: 4 hub aperti tra Firenze, Empoli, Prato e Pistoia anche il 24 maggio 2021

I sessantenni hanno una possibilità in più. L’Usl Toscana Centro ha comunicato che in 4 dei suoi hub, distribuiti sulle province di Firenze, Prato e Pistoia, l’open day straordinario continuerà anche durante tutta la giornata di lunedì 24 maggio 2021 per somministrare i vaccini Pfizer agli over 60 che ancora non hanno fatto la prenotazione sul portale regionale, ecco dove e gli orari:

Firenze – Casa del Popolo di Grassina dalle ore 10 alle 20 (disponibili 300 dosi)

dalle ore 10 alle 20 (disponibili 300 dosi) Empoli – Sesa dalle 16 alle 21 (disponibili 100 dosi)

dalle 16 alle 21 (disponibili 100 dosi) Prato – Pellegrinaio Novo dalle 13 alle 20 (disponibili 100 dosi)

dalle 13 alle 20 (disponibili 100 dosi) Pistoia – Palasport di Montecatini Terme dalle 11 alle 21 (disponibili 100 dosi)

Vaccini per over 30 e 35: l’ipotesi di open day in Toscana

Secondo indiscrezioni di stampa, anche la Toscana nelle prossime settimane potrebbe seguire l’esempio di Regioni come il Lazio e la Sicilia che hanno organizzato open day per gli over 40 e gli over 35 con i vaccini di AstraZeneca, senza bisogno di prenotazione. Il siero della casa farmaceutica anglo-svedese è raccomandato dall’Aifa e dal Ministero della Salute per gli over 60, ma è autorizzato per tutte le età. Per questo tipo di vaccino il richiamo viene somministrato a 12 settimane di distanza dalla prima dose (circa 3 mesi), a differenza di Pfizer e Moderna per cui la seconda dose è dopo 42 giorni.

Proprio questa differenza di tempi, avrebbe spinto alcuni sessantenni a disdire nei giorni scorsi la prenotazione presa con AstraZeneca, per fissare un nuovo appuntamento quando sono state messe a disposizione ulteriori fiale di Pfizer. Così si sta liberando qualche migliaio di dosi della casa anglo-svedese. Durante questa settimana la Regione Toscana deciderà se organizzare open day: sarà data la priorità ai sessantenni, ma l’accesso libero agli hub potrebbe essere concesso anche a fasce più giovani della popolazione, tra cui anche gli over 40 e gli over 30.