Pacchetto scuola Firenze 2021/2022: al via le domande per il contributo

Contributi per comprare libri di testo, materiale didattico o pagare i servizi. È quanto prevede il pacchetto scuola del Comune di Firenze per l’anno scolastico 2021/2022, in favore di studenti delle scuole medie, superiori e dei percorsi di formazione professionale: la procedura online per fare domanda è già aperta e in base alle richiese pervenute sarà formata una graduatoria. Il sostegno economico, finanziato dalla Regione Toscana, è destinato alle famiglie in difficoltà economiche e sociali.

I requisiti per richiedere il pacchetto scuola 2021/2022 a Firenze

Il Comune di Firenze ha approvato il bando per il pacchetto scuola, ecco i requisiti necessari per fare domanda per l’anno scolastico 2021/2022:

gli studenti devono essere iscritti a scuole medie e superiori o a percorsi di istruzione e formazione professionale in istituti della Toscana o di regioni confinanti

gli studenti devono essere residenti nel Comune di Firenze

l’età dello studente non deve superare i 20 anni

l’ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore a 15.748,78 euro

Come e quando fare domanda del pacchetto scuola al Comune di Firenze

È possibile presentare la domanda per il pacchetto scuola, riferito all’anno scolastico 2021/2022, entro le ore 18.00 del 31 maggio 2021 solo tramite procedura online sul sito del Comune di Firenze. Per accedere sono necessarie le credenziali Spid, la carta di identità elettronica (CIE) o la carta nazionale dei servizi (CNS) come ad esempio la tessera sanitaria digitale.

La graduatoria parziale del pacchetto scuola sarà pubblicata sulla rete civica del Comune di Firenze entro il 21 giugno 2021 e gli eventuali ricorsi andranno presentati entro il 6 luglio. 3 giorni dopo sarà pubblicata la graduatoria definitiva.

A quanto ammonta il contributo

L’importo del pacchetto scuola va da un importo minimo di 180 euro, secondo quanto disposto dalla Regione Toscana, fino a un massimo di 300 euro per studente. La cifra è la stessa sia per le scuole secondarie di primo grado, sia per quelle di secondo grado.

Il contributo può essere speso per acquistare libri di testo, materiale didattico e per pagare servizi scolastici. Sarà necessario conservare scontrini e ricevute delle spese, in caso di controlli. Per informazioni sul pacchetto scuola è possibile rivolgersi all’ufficio diritto allo studio del Comune di Firenze, chiamando il numero di telefono 055055 o mandando una mail a [email protected]