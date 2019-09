Parcheggi vicino all’autostrada A11 e all’aeroporto e sali in tramvia, grazie alla fermata sotterranea della linea T2: è aperta alla sosta la prima parte del parcheggio scambiatore di viale Guidoni, alla periferia Nord-ovest di Firenze. Al momento sono disponibili 252 posti auto (5 riservati ai diversamente abili vicino alla pensilina e alle strisce pedonali, 38 agli autobus) che diventeranno 1500 con la realizzazione di una struttura multipiano da parte di Firenze Parcheggi.

Dove è di preciso il parcheggio Guidoni, vicino alla tramvia

Il parcheggio, non custodito e aperto tutti i giorni, 24 ore su 24, è realizzato nell’area del check point Nord per i bus turistici. Arrivando dall’A11 o dal Ponte all’Indiano si prosegue lungo via di Peretola e viale degli Astronauti, poi si gira a sinistra in viale XI agosto, per andare verso l’aeroporto, e sempre a sinistra si trova la corsia di accesso alla nuova area di sosta.

Chi proviene dal centro città, percorre viale Guidoni e dopo il cavalcavia ferroviario svolta verso l’aeroporto, in viale XI agosto, trovandosi alla sinistra l’ingresso al posteggio. Chi invece viene da Sesto Fiorentino, percorre viale Luder verso l’A11, ma al semaforo dell’aeroporto gira a sinistra, in modo da “tornare indietro” su viale degli Astronauti, prosegue verso l’aeroporto girando a sinistra in viale XI agosto.

Parcheggio scambiatore di viale Guidoni, il costo e le tariffe

Il costo della sosta nel parcheggio di viale Guidoni varia in base alla fascia oraria: lasciare la macchina in questo posteggio scambiatore costa meno durante l’orario di attività della linea 2 della tramvia, mentre è più caro nel cuore della notte. Ecco quindi le tariffe in sintesi, decise per scoraggiare la sosta per lunghi periodi da parte di chi parte in aereo dal vicino scalo di Peretola:

Dalle 5.00 del mattino alle 2.00 del giorno dopo si paga 1 euro per lasciare la macchina parcheggiata per 10 ore consecutive , dopodiché scatta la tariffa di 4 euro l’ora con frazioni di 30 minuti

del giorno dopo si paga per lasciare la macchina parcheggiata , dopodiché scatta la tariffa di 4 euro l’ora con frazioni di 30 minuti Tra le 2.00 le 5.00 del mattino invece il costo per la sosta nel parcheggio di viale Guidoni è di 4 euro l’ora, frazionabile a 30 minuti dalla seconda ora in poi

L’accesso per i pullman turistici e per quelli del trasporto pubblico locale è gratuito e sono presenti 38 posti riservati ai bus, sotto il viadotto ferroviario.

Gli abbonamenti allo scambiatore

Sono previsti abbonamenti non solo per i residenti del Comune di Firenze ma anche per gli altri utenti. Vengono rilasciati dall’ufficio per i contrassegni dedicati ai bus turistici in viale XI Agosto (sotto la pensilina, vicino all’accesso alla tranvia) aperto dalle ore 7.30 alle 19.30.

L’abbonamento mensile costa 20 euro per lasciare la macchina in sosta per 12 ore consecutive, tra le 5 del mattino e le 2 di notte. Passate le 12 ore, anche in presenza di un abbonamento, si paga 4 euro per ogni ora di sosta (con frazioni di 30 minuti) Qui gli altri parcheggi a servizio delle linee della tramvia.

Dove si trova la fermata “Guidoni” della tramvia

A pochi passi dal parcheggio si trova anche una delle fermate della linea 2 della tramvia. Sempre nel posteggio, arrivano i capolinea delle linee Ataf 23 (T2 Guidoni-Sorgane/Bagno a Ripoli; frequenza 5-6 minuti) e 66 (T2 Guidoni-Polo Scientifico-Sesto Fiorentino; frequenza 25 minuti). In futuro dall’altra parte di viale XI agosto sarà realizzata anche una nuova fermata-stazione sulla linea ferroviaria Firenze-Pisa.

In più in via Santoni, 5 minuti a piedi da “Guidoni” (è stato installato un semaforo pedonale a chiamata per attraversare il viale), si ferma la linea 30 in direzione Firenze (Stazione Leopolda–Campi Bisenzio; frequenza 9-10 minuti) e fa capolinea il bus circolare 68 (Brozzi piazza Primo Maggio-Santoni T2 Guidoni; frequenza 23 minuti).

In via Geminiani si fermano invece la linea 30 in direzione Campi Bisenzio (Stazione Leopolda-Campi Bisenzio; frequenza 9-10 minuti); l’autobus 66 verso Sesto (T2 Guidoni-Polo Scientifico-Sesto Fs; frequenza 25 minuti); il 68 per Brozzi (Brozzi piazza Primo Maggio-Santoni T2 Guidoni; frequenza 23 minuti).