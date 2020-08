Parcheggio della Stazione di Firenze a 1 euro l’ora

Una piccola rivoluzione dei parcheggi a Firenze, per riportare cittadini e turisti in centro: da fine agosto, per un mese, i prezzi della sosta nel parcheggio della Stazione Santa Maria Novella saranno dimezzati dal pomeriggio e per la prima parte della notte (1 euro l’ora). È la novità annunciata dal Comune dopo un accordo raggiunto con Firenze Parcheggi Spa, che gestisce la struttura sotterranea.

L’iniziativa fa parte di un piano più ampio per rivitalizzare il cuore della città. Si attende infatti adesso la delibera di Palazzo Vecchio che darà il via libera, per un mese con possibilità di proroga anche a ottobre, all’apertura della ztl per consentire il parcheggio pomeridiano e serale in piazza Strozzi e piazza Ognissanti, a pagamento per tutti, mentre 35 posti in piazza del Carmine saranno riservati solo ai residenti.

Quando il prezzo del Parcheggio della Stazione di Firenze è a 1 euro l’ora

Si tratta di una misura temporanea, dettata dall’emergenza Covid che sta “desertificando” il centro di Firenze: dal 28 agosto al 30 settembre 2020, dalle ore 16.00 alle 24.00, tutti i giorni, sarà possibile lasciare l’auto nel parcheggio sotterraneo della Stazione Santa Maria Novella pagando solo 1 euro l’ora, contro i 2 euro l’ora previsti dalla normale tabella dei prezzi. La struttura dispone di 900 posti, di cui 180 per moto e scooter.

“Questa novità – spiega l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti sulla sua pagina Facebook – rientra nel pacchetto delle iniziative a favore delle attività del centro storico come le due staffe di accesso alla ztl alle 16 (per piazza Strozzi e piazza Ognissanti ndr) e le aree di sosta straordinarie. Si tratta infatti di un rilevante numero di posti auto a basso costo per facilitare ulteriormente il commercio nelle aree centrali della città”.

Già nei mesi scorsi il Comune aveva siglato intese con i garage privati del centro storico fiorentino per il parcheggio gratis, adesso è al lavoro per definire nuove promozioni, che rendano vantaggiosa la sosta nel cuore della città.