In viale Europa un grande parcheggio per bus vicino alla tramvia

10 spazi per la sosta dei bus da 15 metri, una palazzina a servizio degli autisti e degli utenti e un sistema di percorsi pedonali e ciclabili: sarà questo il nuovo volto dell’aera incolta da circa 8.000 metri quadrati che si trova tra viale Europa e via di Ripoli, a Firenze sud, dove sarà realizzato un grande parcheggio per i pullman extraurbani a pochi passi dalla fermata della tramvia. La zona, secondo il piano del Comune, diventerà un punto di interscambio con la futura linea 3 piazza della Libertà – Bagno a Ripoli. La giunta comunale fiorentina ha dato l’ok al progetto di fattibilità tecnico-economica dell’opera per una spesa complessiva di 2,2 milioni di euro.

Come cambierà la zona

Una volta attivata la tramvia per Bagni a Ripoli, i mezzi del trasporto pubblico su gomma che arrivano da via Chiantigiana non entreranno più in città, ma si fermeranno al nuovo parcheggio di viale Europa, che si troverà sul lato opposto della strada rispetto al doppio posteggio scambiatore inserito nel piano della linea 3. I passeggeri potranno dunque cambiare mezzo, salire sulla T3, sui bus urbani o prendere la bicicletta, proseguendo sul sistema di piste ciclabili che porta fino in centro.

In un terreno vicino, l’Asl Toscana Centro ha già in programma di realizzare una nuova Casa della Salute. “Diamo il via a un’infrastruttura necessaria per una mobilità intermodale e sostenibile – ha detto la sindaca Sara Funaro –. La realizzazione di questo hub consente ai bus extraurbani provenienti da via Chiantigiana di fermarsi in viale Europa, senza quindi entrare in città. Nello stesso tempo cerchiamo di proporre una modalità di trasporto sempre più integrata ai cittadini. Da qui, infatti, chi arriva potrà spostarsi con la nuova linea tranviaria quando sarà a regime, con le linee del bus, perfino con la bicicletta, grazie alla Bicipolitana che passa lì nei pressi”.

Come sarà il nuovo parcheggio per bus e pullman in viale Europa

Il progetto prevede, nella parte che si affaccia su viale Europa, la realizzazione di aree per le fermate dei mezzi pubblici urbani e dei percorsi di collegamento ai marciapiedi e alle piste ciclabili che già esistono. Alle spalle di questa zona sarà creato il parcheggio vero e proprio per i bus extraurbani con 10 banchine di fermata per pullman da 15 metri con tanto di viabilità circolare per permettere l’ingresso e l’uscita in sicurezza anche per veicoli di grandi dimensioni. “Investiamo più di 2 milioni di euro perché questo parcheggio è un tassello fondamentale della nostra strategia per una mobilità pubblica e di massa efficiente”, ha sottolineato l’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio.

Oltre a un’ampia area verde, panchine alle fermate e lampioni, sarà creato inoltre un edificio a servizio degli autisti e dei passeggeri, che occuperà una superficie di 175 metri e sarà alimentato da pannelli solari. All’interno macchinette automatiche per i biglietti, pannelli informativi e una sala d’aspetto con 25 posti a sedere. Per fare spazio alle nuove infrastrutture alcuni alberi verranno abbattuti, ma il progetto prevede di mettere a dimora 70 nuove piante: alla fine dei lavori gli alberi in più saranno 20.