Una scuola nella natura? Al Parco di Pratolino arriva la fattoria dei ragazzi

Una “scuola” fatta di laboratori e attività didattiche da realizzare alla Fattoria dei ragazzi in collaborazione con il Laboratorio didattico ambientale del Parco mediceo di Pratolino per gli istituti di ogni ordine e grado. Questa la sfida proposta per triennio il 2021-2024 dal Comune di Firenze e dalla Città Metropolitana.

Fattoria dei ragazzi a Pratolino, una scuola per valorizzare il territorio

Prima di tutto bisogna ricordare che il Parco di Pratolino è ancora chiuso; per restare aggiornati su aperture è sufficiente visitare la pagina Facebook dedicata.

Se invece siete in cerca di idee per i centri estivi, il bando per le preiscrizioni è online da ieri, 13 maggio, sulla rete civica del Comune, e c’è tempo fino al 26 maggio per presentare le domanda. L’attività nella Fattoria, in collaborazione con il Laboratorio didattico ambientale del Parco mediceo di Pratolino, una volta partita avrà come obiettivo la valorizzazione delle risorse educative del territorio metropolitano e di Firenze per la creazione di un sistema territoriale per l’educazione alla sostenibilità.

Le parole degli assessori Funaro e Perini

“Con questo protocollo, che è in linea con l’educazione agli obiettivi di sviluppo sostenibile di agenda 2030 – ha detto l’assessore Funaro -, continuiamo a investire sull’educazione ambientale e alla sostenibilità tra i nostri studenti e a valorizzare la Fattoria dei ragazzi. Che si presenta come un vero e proprio centro cittadino di educazione ambientale molto amato dagli studenti e dalle loro famiglie, dove da anni vengono offerte alle scuole opportunità interessanti e divertenti per svolgere esperienze formative a contatto con la natura, sviluppando negli studenti sensibilità e rispetto per l’ambiente”.