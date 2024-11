Il primo pezzo del parco Florentia: pista BMX e orti all’Argingrosso

- Pubblicità -

Al via i lavori all’Argingrosso per creare il primo nucleo del parco Florentia, la grande area verde in progetto sulla sponda sinistra dell’Arno a poca distanza dall’Isolotto e dal Ponte all’Indiano. Le prime opere riguardano proprio il fazzoletto di verde tra il fiume Arno e via dell’Argingrosso con l’aumento del territorio a disposizione degli orti sociali, una nuova zona per lo sport e i giochi, una mini-pista BMX e il servizio di noleggio bici.

Come cambierà il parco dell’Argingrosso per il progetto del parco Florentia

Gli interventi in questa porzione del futuro Parco Florentia, finanziati con 600mila euro dal programma nazionale PN Metro Plus per la sostenibilità ambientale, dureranno tre mesi. Saranno piantati nuovi alberi, arriveranno altri punti luce e arredi e saranno rinnovati anche i percorsi pedonali e ciclopedonali. Nel parco dell’Argingrosso, alle spalle degli orti sociali, sarà inoltre realizzata una mini pista BMX con la possibilità di noleggio bici per la visita del parco e verrà riqualificata l’area giochi. Saranno così create nuove zone dedicate alle diverse fasce di età e una “stanza verde” per la ginnastica soft e il relax. Sarà recuperata pure la struttura del vecchio lavatoio. Crescerà poi l’estensione degli orti sociali dell’Argingrosso, con 2 ettari in più, allaccio di acqua, recinzione, pergola, nuovo pozzo e la piantumazione di nuovi alberi da frutto.

La prima “fetta” del parco

“Stiamo lavorando per dare un nuovo volto a questa grande fetta del parco Florentia che guarda verso l’Isolotto – ha detto Paola Galgani, vicesindaca di Firenze e assessora all’Ambiente – Si tratta di interventi che renderanno più fruibile e più sostenibile l’area da parte dei cittadini e che creeranno una maggior offerta in termini di svago e relax, generando indubbiamente effetti positivi dal punto di vista di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, socio economica ed ambientale. Una ventina di ettari che saranno resi funzionali e fruibili per varie attività da tutti i cittadini”. Il progetto del parco Florentia è stato rilanciato due anni fa, anche grazie ai finanziamenti della Fondazione CR Firenze, per riqualificare la riva sinistra dell’Arno e l’area dell’ex Poderaccio, “casa” per lungo tempo di un campo rom.