Parrucchieri aperti nella zona rossa, estetisti chiusi: l’allegato 24 al Dpcm

Il nuovo Dpcm di novembre non dispone la chiusura per parrucchieri e barbieri, neppure nelle regioni considerate “zona rossa”: i coiffeur potranno stare aperti, ma i colleghi estetisti saranno chiusi nei territori più a rischio Covid. L’allegato 24 del Dpcm del 3 novembre 2020 specifica infatti quali servizi alla persona possono rimanere attivi anche nelle cosiddette “regioni rosse”, ossia i territori che ricadono nello scenario 4 di massima gravità per i contagi (con tutta probabilità Lombardia, Piemonte e Calabria). E ci sono delle novità inattese.

Dpcm: parrucchieri aperti in tutta Italia, anche nelle zone rosse

La questione è stata al centro di un dibattito all’interno del governo fino all’ultimo minuto. I parrucchieri e i barbieri possono restare aperti su tutto il territorio nazionale, siano essi in zone verdi, arancioni o rosse. C’è un però: questo tipo di negozi, come tutti gli altri servizi alla persona, possono essere attivi solo con il via libera delle Regioni, che valutano l’andamento dei contagi sui singoli territori (articolo 1, comma 9, lettera “gg” del Dpcm del 3 novembre 2020).

Nel caso la regione ricada nello scenario 4, quello di massima allerta per il Covid (la cosiddetta “zona rossa”), l’allegato 24 al Dpcm del 3 novembre indica la lista dei servizi per la persona che possono restare comunque aperti, ecco l’elenco:

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

Zona rossa, gli estetisti sono aperti o chiusi?

Come si vede dall’elenco, non sono compresi i centri estetici, questo vuol dire che gli estetisti possono rimanere aperti in tutta Italia, eccezion fatta per quelle regioni che saranno classificate come “zone rosse” in base ai 21 parametri del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità: in queste ultime regioni il Dpcm ne dispone la chiusura, mentre i parrucchieri hanno la possibilità di aprire.

L’allegato 24 al Dpcm del 3 novembre (pdf)

L’elenco delle attività legate ai servizi per la persona per cui è consentito continuare a lavorare in caso di “scenario 4” è consultabile negli allegati dal Dpcm di novembre, pubblicati sul sito del governo: qui è possibile scaricare il pdf (l’allegato 24 è a pagina 198).