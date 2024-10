Piano per la sicurezza tra Cascine, stazione, Fortezza e tramvia

- Pubblicità -

Una serie di ordinanze e provvedimenti straordinari della Prefetta di Firenze fisseranno i paletti del nuovo piano straordinario per la sicurezza nei luoghi più a rischio: parco delle Cascine, l’area della stazione Santa Maria Novella, la Fortezza da Basso e i convogli della tramvia che collegano queste zone. L’annuncio è arrivato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dopo la riunione svolta in Prefettura il 30 settembre a cui era presente anche la sindaca Sara Funaro, che a più riprese ha chiesto maggiore attenzione per Firenze. L’obiettivo, ha spiegato il numero uno del Viminale, è di “bonificare” questi settori della città da chi delinque e crea problemi di micro-criminalità.

Cosa prevede il piano straordinario per la sicurezza delle Cascine

Piantedosi ha annunciato che dal 1° ottobre sono in arrivo a Firenze 25 carabinieri in più, mentre sarà valutato il numero necessario di uomini per mettere in atto il piano per la sicurezza. Rinforzi arriveranno dagli agenti e dai militari in uscita dai corsi di formazione. Secondo quanto annunciato, saranno previsti controlli a tappeto ogni giorno tra le Cascine, la stazione centrale e la Fortezza, con l’impiego – quando possibile – del Daspo urbano e dei provvedimenti di rimpatrio. La settimana scorsa, nel parco più grande di Firenze, il Comune ha introdotto il servizio della Pol-Cascine, un presidio fisso della polizia municipale impegnato ogni giorno con, a turno, 5 pattuglie.



La Pol-metro a Firenze per controllare anche la tramvia

Un altro tassello del piano è l’arrivo a Firenze della Pol-metro, il reparto della Polizia di Stato che già esiste per controlli sulle metropolitane di Milano, Roma e Napoli. Agenti aggiuntivi all’attuale organico delle forze dell’ordine saranno impiegati per la sicurezza dei passeggeri a bordo della tramvia e alle fermate. “È questione di giorni – ha detto Piantedosi in merito alla Pol-metro – Questa misura fa parte di un progetto nazionale che prevede l’istituzione di servizi dedicati sulle arterie percorse da queste strutture di comunicazione, in altre città la metropolitana, qui la tramvia”.

Soddisfazione è stata espressa dalla prima cittadina. “Penso che sia un primo passo importante, un focus specifico sulle Cascine, sulla stazione e sulle tramvie – ha commentato la sindaca Funaro – che ha anche un risvolto sulle zone limitrofe. Sappiamo bene che le problematiche che ci sono alle Cascine hanno un risvolto anche su via Palazzuolo, su via Maso Finiguerra, su Borgo Ognissanti e su tutte le zone limitrofe”.