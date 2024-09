A Firenze la “Pol-Cascine”, presidio fisso della polizia municipale

- Pubblicità -

Arrivano agenti per sorvegliare il polmone verde di Firenze: la “Pol-Cascine” – così come ribattezzata in una battuta dalla sindaca Sara Funaro – sarà un reparto della polizia municipale dedicato al parco. Un presidio fisso dalle 7 del mattino alle una di notte con 5 pattuglie totali, due per turno più una per il turno serale. La novità è stata annunciata al termine del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito in Prefettura proprio per fare il punto sulla situazione della zona, al centro di fenomeni di spaccio e aggressioni.

Sicurezza: presidio fisso nel parco con la “Pol-Cascine” della polizia municipale

“La risposta dell’amministrazione è di andare ad aumentare le risorse ed avere, fatemelo dire con una battuta, la ‘Pol-Cascine’, la possibilità di avere un presidio dedicato”, ha detto la sindaca Funaro al termine del vertice con le varie forze dell’ordine, dalla Polizia ai Carabinieri. Il nuovo reparto della polizia municipale sarà in servizio tra pochi giorni e si aggiungerà al personale degli altri reparti che già effettuano interventi mirati sulle Cascine. “Abbiamo messo a disposizione della Prefettura e della Questura, che hanno la responsabilità di coordinare la sicurezza nella nostra città, questo nuovo reparto della Polizia Municipale”, ha detto l’assessore comunale alla Sicurezza Andrea Giorgio, che ha anche annunciato l’arrivo da qui a novembre di 100 nuovi agenti della polizia municipale.

In particolare l’attenzione si focalizzerà sul giardino della Catena, sul piazzale Vittorio Veneto e sulle due fermate della tramvia. “Il nuovo reparto sarà un contingente dedicato e specializzato – ha aggiunto il comandante della polizia municipale Francesco Passaretti – che effettuerà una attività a 360 gradi: non solo quindi attività di polizia ma anche interventi sul degrado, la marginalità in collaborazione con le altre realtà impegnate in questi ambiti”. Accanto ai maggiori controlli, l’altro fronte su cui Palazzo Vecchio vuole investire è quello della socialità, con un parco vivo grazie anche a tante iniziative. Dopo la giunta programmatica dei giorni scorsi, la prima cittadina ha ribadito la volontà di creare una Fondazione a cui sarà affidata la gestione del parco. Gli uffici comunali stanno iniziando a lavorare sulla documentazione per creare l’ente, che poi dovrà passare al vaglio del Consiglio comunale. In ponte c’è inoltre la riqualificazione di piazza Vittorio Veneto, con un investimento da 7 milioni di euro.

L’annuncio della “Pol-Cascine”, arriva pochi giorni dopo quello dell’arrivo a Firenze della Pol-metro, agenti della Polizia di Stato che saranno in servizio nei prossimi mesi lungo le linee della tramvia.

I dati sulla sicurezza nel parco delle Cascine

Dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica è emerso che rispetto al 2022 i reati registrati nell’area delle Cascine sono diminuiti. Il questore di Firenze Maurizio Auriemma ha parlato di una flessione di circa il 30% rispetto al passato, dalle rapine ai furti. “Questo ci conforta perché ci racconta che l’operazione Alto impatto produce i propri effetti, ma non ci soddisfa perché è giusto che i cittadini abbiano la padronanza del territorio di cui fanno parte”, ha affermato la prefetta di Firenze Francesca Ferrandino. Il progetto speciale per le Cascine, ha continuato Ferrandino, sarà quindi ampliato coinvolgendo intanto i presidi della polizia municipale.