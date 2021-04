Previsioni meteo Firenze: domani (venerdì 23 aprile) bel tempo

Tempo variabile con possibili brevi e isolati rovesci: è quanto segnalano per oggi pomeriggio (22 aprile) le previsioni meteo diffuse dal LaMMa per la Toscana. A Firenze domani (venerdì 23 aprile) è attesa una giornata di bel tempo, anche se nelle ore centrali il cielo potrebbe tornare temporaneamente a rannuvolarsi, come accaduto in questi giorni. Intanto, le temperature massime sono stimate in leggero aumento.

Il meteo di oggi pomeriggio (giovedì 22 aprile) in Toscana

Oggi pomeriggio (giovedì 22 aprile), secondo gli esperti del LaMMa, in Toscana il cielo sarà parzialmente nuvoloso, ma con schiarite, anche ampie, sulle zone di nord ovest e sulla costa centro settentrionale. Rimane la possibilità di qualche possibile rovescio breve e isolato che, secondo le previsioni meteo, potrebbe interessare i rilievi, le Apuane, l’Appennino aretino, l’Alto Mugello, le colline tra Siena e Arezzo.

Le temperature sono previste in lieve aumento e nell’interno potranno arrivare a toccare i 18-19 gradi (a Firenze la massima stimata è 19°).

Le previsioni meteo per domani (venerdì 23 aprile) a Firenze

Secondo le previsioni meteo del LaMMa, la giornata di domani (venerdì 23 aprile) a Firenze si aprirà all’insegna del bel tempo. Il cielo sarà sereno pressoché in tutta la regione. Nelle ore centrali della giornata le nuvole potranno tornare temporaneamente ad aumentare nelle zone interne. Le temperature saranno in ulteriore aumento: i valori massimi si attesteranno sui 20-21 gradi (queste le temperature stimate per domani a Firenze: 7-21 gradi).

Stando alle previsioni, il cielo dovrebbe mantenersi sereno o poco nuvoloso anche nella giornata di sabato (24 aprile), accompagnato da un ulteriore lievo incremento delle temperature.