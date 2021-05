L’ex ‘casiere‘ di Villa Strozzi, a Firenze, sarà restaurato per diventare la nuova casa del nucleo operativo di Protezione civile. È quanto prevede l’accordo con il quale il Comune concede la struttura di via Pisana, gratuitamente per 20 anni.

Il restauro dell’ex casiere a spese della Protezione civile

Da parte sua il nucleo operativo della Protezione civile provvederà a proprie spese al restauro dell’immobile per poi trasferirvi la sede operativa, assicurando anche un presidio per l’area verde circostante e l’apertura della struttura alla cittadinanza.

La nuova sede della Protezione civile sarà aperta al pubblico (su prenotazione)

La struttura sarà aperta al pubblico, su prenotazione, per far conoscere da vicino le attività di una sala operativa e organizzare momenti informativi in materia di protezione civile, anche con visite didattiche organizzate dalle scuole. Il centro comunicazione e documentazione fornirà invece informazioni per informare costantemente i fiorentini su tutte le buone pratiche di autotutela, in caso di eventi critici legati al rischio territoriale come inondazioni, tempeste di vento, terremoti. Questi percorsi formativi potranno essere realizzati sia on line, sia in presenza con l’organizzazione di momenti d’incontro focalizzati a specifiche tematiche.

Tra le novità anche una nuova sezione ambientale

Tra le novità anche la nuova sezione ambientale dell’associazione “Amici di Firenze”, con la quale il Comune ha già sottoscritto un accordo di collaborazione e che prevede di coinvolgere la cittadinanza con percorsi nel parco, pensati per promuovere il decoro e la tutela ambientale. L’assessore alla protezione civile Elisabetta Meucci ha sottolineato che “l’accordo consente da un lato di riqualificare un bene dell’amministrazione, dall’altro di garantire una sede centrale a un’associazione da anni in prima linea al fianco della Protezione civile comunale e di grande rilevanza internazionale per la sua attività nella logistica dei trapianti”.