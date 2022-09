Vaccino anti influenza in Toscana 2022/23: dove e quando farlo

Dosi gratuite per determinate fasce di età e per pazienti fragili. Il vaccino antinfluenzale 2022/23 in Toscana si trova anche nelle farmacie (a pagamento)

La Toscana è pronta per il vaccino anti influenza 2022/23. Il Ministero della Salute ha invitato ad iniziare la campagna vaccinale e la Toscana ha risposto presente: sono oltre 248mila le dosi di vaccino quadrivalente già nei magazzini Estar, che si aggiungono a 16600 vaccini ad alte dosi e 85mila dosi di adiuvato (arrivate lo scorso 27 settembre). Tre diversi tipi di vaccini, l’obiettivo unico: evitare di prendere l’influenza. La spesa complessiva è di 10,6 milioni di euro. Vediamo allora come, dove e quando fare la vaccinazione antinfluenzale in Toscana in vista dell’inverno 2022/23.

Vaccinazione antinfluenzale gratis per i fragili e gli over 60

Gli over 60 così come i soggetti fragili saranno vaccinati subito gratuitamente. Fare il vaccino anti influenza 2022/23 in Toscana significa ridurre, ovviamente, le possibilità di prendere il virus ma ha anche effetti positivi sul Covid dato che il rischio di esposizione è più basso. Nel dettaglio il vaccino ad alte dosi sarà utilizzato per gli ospiti delle residenze per anziani, il quadrivalente pediatrico per i bambini con più di 6 mesi che hanno altre patologie, il quadrivalente adiuvato per gli over 70 anni con patologie, mentre quello quadrivalente non adiuvato per chi ha più di 60 anni oppure per chi non raggiunge questa età ma è un soggetto fragile (la lista delle patologie si trova sul sito della Regione). Tra i gruppi a rischio rientrano anche le donne in gravidanza.

Vaccino influenza 2022/23 in Toscana: quando farlo e dove trovarlo (anche nelle farmacie)

Dove si fa il vaccino anti influenza 2022/23 in Toscana? Le persone che hanno diritto alla vaccinazione gratuita potranno prenotare la propria dose contattando i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e la campagna inizierà dal 14 ottobre. Come detto nelle Rsa la vaccinazione sarà fatta direttamente dalle aziende, qui partirà il 10 ottobre. Le dosi di vaccino contro l’influenza si trovano anche nelle farmacie della Toscana, in questo caso a pagamento: il costo è basso, non supera i 19 euro. Una volta fatto il vaccino per godere della “protezione” è necessario aspettare due settimane: la dose dura poi fino a otto mesi, per poi decrescere.

Vaccino doppio: influenza e quarta dose anti-Covid

Esiste anche la possibilità di fare contemporaneamente in Toscana il vaccino antinfluenzale 2022/23 e quello contro il Covid. Come spiega la Regione non ci sono rischi, vengono usati vaccini bivalenti contro il coronavirus (qui la comunicazione della Regione). Anzi, il loro uso è raccomandato come prima dose di richiamo per tutti e come seconda dose di richiamo prioritariamente agli anziani con almeno o più di 60 anni e ai fragili da 12 anni in su, agli operatori sanitari, agli ospiti e operatori delle strutture residenziali e alle donne in gravidanza. Da ricordare che per la quarta dose anti Covid sono aperte le procedure di prenotazione del nuovo vaccino anti-Covid bivalente.