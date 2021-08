Raccolta olio esausto: a Scandicci 2 nuovi box domotici

Alle porte di Firenze arriva una coppia di nuove “casette” automatizzate di Olly per la raccolta di olio esausto: i box domotici forniti dalla società Eco.Energy si trovano vicino a due Coop.fi di Scandicci, in via Aleardi e in via Masaccio (Vingone). Salgono così a 25 i punti di raccolta di olio vegetale collocati accanto ai supermercati di Unicoop Firenze. La collaborazione ha consentito, solo l’anno scorso, di raccogliere 230 tonnellate di questo rifiuto, mentre nei primi 3 mesi del 2021 si è registrato un incremento del 17% nei conferimenti.

Non va gettato nello scarico

L’olio che usiamo in cucina, per friggere o per cuocere le pietanze, risulta molto inquinante se smaltito nel lavello o negli scarichi domestici. Il nuovo sistema dei bidoncini di Olly, da portare nelle casette che si aprono grazie alla card personale o alla chiavetta di Alia, permette di dare una seconda vita a questi scarti in modo ancora più semplice. Da 100 kg di olio si producono fino a 20-25 kg di biodiesel e 65 kg di olio lubrificante. “Inauguriamo in un solo giorno due punti Olly nei nostri quartieri, grazie alla reattività unica di Alia, di Unicoop Firenze e del Comune di Scandicci per far fronte ai disagi dei cittadini dopo l’impossibilità di utilizzare Ponte a Greve“, ha commentato l’assessora all’Ambiente del Comune di Scandicci Barbara Lombardini.

Raccolta olio esausto: convenzione tra Unicoop Firenze e Alia per Olly

La novità è anche una nuova convenzione tra Unicoop Firenze e Alia per la gestione dei box di raccolta di olio esausto che si trovano vicino ai punti vendita Coop.fi. La società di servizi ambientali si occuperà della manutenzione dell’area e delle strutture Olly. L’obiettivo, spiega Unicoop Firenze, è portare avanti l’impegno della cooperativa per l’ambiente. Sul sito di Eco.Energy si trova la mappa delle casette presenti in tutta Italia. Per informazioni è attivo il numero verde 800589786 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00) .