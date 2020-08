Referendum 2020, il testo integrale della legge di riforma costituzionale

Sì o no al taglio dei parlamentari. Si avvicina l’appuntamento con il referendum del 20 e 21 settembre 2020: con una X sulla scheda elettorale si confermerà o meno la riforma introdotta dalla legge costituzionale, il cui testo integrale e completo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 240 del 12 ottobre 2019.

I cambiamenti alla Costituzione sono stati approvati l’anno scorso dal Parlamento in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma non sono stati raggiunti i due terzi dei votanti ed è per questo che è necessario un referendum costituzionale confermativo.

Referendum costituzionale: il testo del quesito e il facsimile della scheda elettorale

Il 20 e 21 settembre 2020 agli elettori che andranno a votare sarà consegnata una scheda di colore verde chiaro (differente dal colore di quelle per le elezioni regionali) con su scritto “Referendum costituzionale”: subito sotto è riportato il quesito referendario e due caselle, una per il “sì” e l’altra per il “no”, ecco il testo integrale

Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?

Se al referendum 2020 si vota sì, si esprime la volontà di approvare la riforma costituzionale sul taglio dei parlamentari, se invece si traccia un segno sul “no” si boccia la modifica alla Costituzione e non ci sarà la riduzione di deputati e senatori, tutto rimarrà come adesso. Non è previsto il quorum quindi la votazione sarà valida indipendentemente dall’affluenza alle urne (qui spieghiamo come si vota e per cosa si vota in occasione del referendum 2020).

Referendum 2020: il testo integrale della legge di riforma (Gazzetta Ufficiale n°240 del 12 ottobre 2019)

Le modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione sul numero dei parlamentari sono state introdotte dalla riforma approvata con la legge costituzionale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 240 del 12 ottobre 2019, il cui testo integrale sarà sottoposto al referendum confermativo il 20 e 21 settembre 2020. Ecco in sintesi i cambiamenti previsti:

Modifiche all’articolo 56 della Costituzione: numero dei deputati

L’articolo 1 della legge costituzionale prevede la riduzione del numero dei deputati da 630 a 400, con 8 deputati (non più 12) eletti nella circoscrizione estero. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni inoltre viene fatto dividendo il numero degli abitanti in Italia per 392 (non più 618).

Riforma dell’articolo 57 della Costituzione: il numero dei senatori

Secondo il testo del secondo articolo della legge il taglio dei parlamentari riguarda anche il Senato, dove si passa da 315 a 200 senatori, 4 dei quali eletti all’estero (finora erano 6). Nessuna Regione o provincia autonoma può avere meno di 3 senatori (finora erano 7).

Modifiche all’articolo 59 della Costituzione: senatori a vita

Secondo il testo della legge di riforma, sottoposta al referendum confermativo 2020, il numero complessivo dei senatori a vita nominati dai Presidenti della Repubblica non può essere superiore a 5. Al momento ogni Presidente della Repubblica ha la facoltà di nominare 5 senatori a vita, ma non è previsto un numero massimo di senatori a vita a Palazzo Madama. Per questo i senatori a vita attuali sono 6: Elena Cattaneo, Mario Monti, Giorgio Napolitano, Renzo Piano, Carlo Rubbia e Liliana Segre.

Dove scaricare il testo completo della legge costituzionale

