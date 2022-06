Regole Covid per la quarantena a giugno 2022: quanti giorni?

Dal 15 giugno 2022 non sono cambiate le regole su quanti giorni deve stare in quarantena chi risulta positivo al Covid, sebbene il governo stia valutando se cambiare la normativa. Una questione molto dibattuta, perché non tutti sono concordi a sancire fin da subito uno stop all’isolamento delle persone portatrici del virus.

Stop alla quarantena per chi ha avuto contatti con un positivo al Covid. Cosa significa “autosorveglianza”

Nel caso si venga in contatto stretto con una persona positiva al Covid dallo scorso primo aprile non è più prevista la “quarantena preventiva”, pure per i non vaccinati: regole che valgono quindi anche in questo mese di giugno 2022. Quindi se si scopre di essere stati esposti a un caso di coronavirus e non si presentano sintomi, non è necessario restare a casa.

Per queste situazioni le linee guida del Ministero della Salute prevedono la cosiddetta “autosorveglianza“: per 10 giorni dal contatto con il positivo bisogna indossare la mascherina Ffp2 al chiuso o in caso di assembramenti. Viene suggerito poi di monitorare la propria salute e di effettuare un tampone se si manifestano sintomi.

Le regole Covid per la quarantena a giugno 2022 e i tempi

Le regole cambiano per un positivo al Covid: se dopo un tampone ufficiale (rapido o molecolare) si risulta positivi al virus scatta quella che comunemente viene chiamata “quarantena”. La normativa che stabilisce quanti giorni bisogna stare in casa senza avere contatti con altre persone non è stata modificata dopo il 15 giugno 2022.

Ufficialmente non si parla di “quarantena”, ma più propriamente di “isolamento domiciliare“. In caso si risulti positivi infatti l’Usl emette un provvedimento di isolamento per Covid e fino a quando non si riceve quello di fine isolamento non è possibile lasciare il proprio domicilio. Dunque si potrà uscire solo dopo un periodo minimo di isolamento (vedi sotto) e con un tampone ufficiale negativo.

Quanti giorni bisogna stare in quarantena se si è positivi?

Quindi cosa bisogna fare se il test ufficiale risulta positivo al Covid? La normativa anti-contagio stabilisce i tempi minimi di isolamento a seconda se si è vaccinati con terza dose o no, ecco le regole:

almeno 7 giorni di “quarantena” dal primo tampone ufficiale positivo al Covid se si è vaccinati con la terza dose o se si sono ricevute le prime due da meno di 4 mesi (120 giorni per l’esattezza);

di “quarantena” dal primo tampone ufficiale positivo al Covid se si è vaccinati con la terza dose o se si sono ricevute le prime due da meno di 4 mesi (120 giorni per l’esattezza); almeno 10 giorni per i non vaccinati, per chi ha fatto prima dose e richiamo da meno di 14 giorni o da più di 4 mesi (120 giorni)

Regole Covid giugno 2022: quanto dura al massimo la quarantena

Dopo che è trascorso il tempo minimo di isolamento, per la fine della “quarantena” è sempre necessario un tampone negativo (rapido o molecolare) da effettuare quando si è senza sintomi: finché si risulta positivi ai test ufficiali non si può uscire di casa. Esiste comunque un periodo limite. La “quarantena” può durare al massimo 21 giorni, se negli ultimi 7 giorni di isolamento non si sono presentati sintomi.

Le nuove regole dopo giugno 2022: stop alla quarantena per i positivi?

Dopo l’ultimo allentamento che ha riguardato le mascherine al chiuso e l’obbligo vaccinale, in questo mese di giugno 2022 all’interno del governo si discute sulla possibilità di cambiare le regole per la quarantena Covid. In particolare il sottosegretario alla salute Andrea Costa ha lanciato l’ipotesi di non prevedere più l’isolamento per chi è positivo al virus per fare un ulteriore passo verso la normalità. “D’altronde l’obiettivo è quello della convivenza con il virus e se parliamo di convivenza non possiamo che rimuovere anche l’isolamento per i positivi”, ha detto Costa. Questa posizione non trova però concordi gli esperti.