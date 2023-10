La prenotazione della quinta dose del vaccino Covid in Toscana

- Pubblicità -

Al via da oggi, 2 ottobre 2023, la somministrazione in Toscana del vaccino anti-Covid “aggiornato” per quella che in molti casi sarà la quinta dose di immunizzazione: come successo in passato la prenotazione avviene sul portale online della Regione oppure dal medico di base. A fine settembre sono state consegnate oltre 34mila dosi del siero con la nuova formulazione, adattata alla variante Omicron XBB 1.5, quella che è stata soprannominata “Kraken”.

Chi può fare il nuovo vaccino anti-Covid

Come previsto dalle linee guida del Ministero della Salute, la quinta dose del vaccino anti- Covid è raccomandata in particolare ai soggetti considerati a “elevata fragilità”, over 60, ospiti della Rsa, donne in gravidanza, operatori sanitari e sociosanitari. La somministrazione è gratuita, ma è necessario prenotare, in base ai calendari decisi dalle singole Regioni. Il richiamo può essere fatto almeno 3 mesi dopo l’ultima dose o dopo l’ultima infezione conclamata al coronavirus e può essere somministrato insieme a quello antinfluenzale. L’obiettivo, spiega la Regione, è quello di prevenire la mortalità, le ospedalizzazioni e le forme gravi di malattia. Importante quindi proteggere le fasce più deboli della popolazione, soprattutto in un momento in cui non è più previsto l’obbligo di isolamento domiciliare per chi è positivo.

La prenotazione della quinta dose di vaccino Covid in Toscana e quando farla

Da lunedì 2 ottobre 2023 è iniziata la vaccinazione delle persone con elevata fragilità e degli ospiti nelle Rsa (a quest’ultimi viene somministrato anche il vaccino antinfluenzale ad alti dose). Dal 12 ottobre toccherà agli operatori sanitari e sociosanitari delle strutture pubbliche e private, alle donne in gravidanza e ai caregiver dei soggetti fragili. Infine dal 16 ottobre, in Toscana, i medici di famiglia e i pediatri potranno somministrare la quinta dose di vaccino anti-Covid agli over 60 e alle altre persone a cui il Ministero della Salute ha raccomandato l’iniezione.

Dove prenotare

La prenotazione della quinta dose anti-Covid può essere effettuata sul portale vaccini della Regione Toscana all’indirizzo prenotavaccino.sanita.toscana.it. In particolare la procedura è aperta per operatori sanitari e sociosanitari, donne in gravidanza, familiari e conviventi di soggetti fragili (caregiver), bambini, ragazzi e adulti con elevata fragilità, over 60. Per quanto riguarda i medici di famiglia è necessario contattare direttamente gli studi medici.