Elezioni Toscana, eletti e preferenze ai candidati di Lucca

Nella circoscrizione in cui il centrodestra non solo vince, ma ottiene il suo risultato migliore superando il 50%, i seggi vanno comunque due per parte: metà ai consiglieri di centrodestra e metà a quelli di centrosinistra. Chi sono gli eletti della circoscrizione di Lucca al termine delle elezioni regionali 2020 quante sono le preferenze raccolte da tutti i candidati.

Elisa Montemagni, già capogruppo della Lega nella passata consiliatura, ottiene la conferma e si candida a un ruolo di spicco nell’opposizione del nuovo consiglio regionale, forte delle 11.883 preferenze raccolte. È il risultato individuale migliore della coalizione di centrodestra in tutta la Toscana. Il secondo seggio per il centrodestra va a Vittorio Fantozzi, ex sindaco di Montecarlo, con 5.740 voti.

Eletti in consiglio regionale anche due esponenti del Partito democratico di Lucca. Il garfagnino Mario Puppa, una delle sorprese di questa tornata elettorale con le sue 11.889 preferenze, e Valentina Mercanti, assessore del Comune di Lucca, con 7.749.

Di seguito l’elenco completo dei candidati di tutte le liste nella circoscrizione di Lucca con l’indicazione delle preferenze raccolte da ciascuno.

Elezioni Toscana, preferenze e candidati eletti della circoscrizione Lucca

Lega Salvini Premier Montemagni Elisa 11883 Baldini Massimiliano Riccardo 3407 Minniti Giovanni 2014 Bocchino Gianluca 1706 Pellegrini Sabrina 1610 Trivella Fausto 1508 Bertieri Yamilia 1141 Stefani Michela 875 Forza Italia – Udc Marchetti Maurizio 3556 Nardini Irene 841 Grasseschi Angela 791 Sarti Rita 483 Lazzareschi Daniele 417 Giovannini Fabrizio 360 Puccinelli Elisabetta 351 Capitaneo Tiziano 73 Toscana Civica Per Il Cambiamento Di Vito Alessandro 925 Di Fiorino Mario 269 Simonini Simone 246 Fagnani Massimo 209 Nuti Maria 206 Salas Lazzari Claudia 182 Grabau Marcella 85 Remafedi Sonia 70 Giorgia Meloni Fratelli D’Italia Fantozzi Vittorio 5740 Giannini Michele 2753 Frigo Annamaria 2665 Simoni Massimiliano 2681 Triggiani Elisabetta Ughetta 1529 Fava Lido 1530 Staccioli Marina 1341 Picchetti Elena 1320 Partito Democratico Puppa Mario 11.889 Mercanti Valentina 7749 Fazzi Francesca 4980 Leo Simone 4679 Veronesi Alberto 3310 Dinelli Claudia 2847 Mazza Adalgisa 1090 Gatto Fabio 512 Orgoglio Toscana Per Giani Presidente Sommariva Rosaria 1.012 Malfatti Giovan Dante Gino 334 Da Prato Ugo 251 Lenci Rossano 124 Marraccini Luisa 135 Guidi Silvia 112 Colombini Alessandro 102 Visti Cristina 85 Svolta! Di Loreto Edoardo 126 Bianchi Gabriele 125 Borrello Anna Chiara 52 Viotti Valentina 40 Vasselli Claudia 27 Allidi Gianfranco-Enrico 15 Italia Viva – +Europa Baccini Alberto 1.430 Mori Luca 640 Previti Mariagrazia 354 Miracolo Fabrizio 608 Franchini Tania 302 Cecchi Giuliana 307 Picchiotti Alessia 400 Nardini Arturo 179 Sinistra Civica Ecologista Sarti Andrea 791 Grossi Daniela 529 Brillante Rosario 299 Bastianelli Anna 379 Bandelloni Lorenza 214 Manfredi Fabrizio 370 Europa Verde Progressista Civica Tetti Eros 680 Corsini Claudia 538 Lugano Marta Glenda 274 Pardini Luca Fidia 266 Guidi Alessandra 170 Vitiello Valeria 95 Vitiello Giuseppe 90 Blosi Amerigo 82 Movimento 5 Stelle Bellandi Manuela 2.121 Loconsole Claudio 1.442 Prota Flora 612 Pescucci Paolo 518 Toscana A Sinistra Trasatti Francesca 898 Lazzerini Pietro 597 Raffaelli Ersilia 493 Barsi Filippo 364 Bianchi Roberta 318 Camici Roncioni Federico 274 Serafini Antonella 400 Dini Andrea 246 Partito Comunista Italiano Annale Paolo Alessio 246 Mango Lucia 148 Saletta Paola 121 Meccheri Giovanni 112 Partito Comunista Pellegrini Serena 222 Marchetti Katiuscia 71 Pierotti Giovanni 66 Consani Lamberto 54 Dal Canto Chiara 38 Mignani Corso 27

Lucca, le preferenze ai candidati in ciascun comune della circoscrizione